Люди идут по городу во время снегопада. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В течение недели в Украине будет постепенно снижаться температура воздуха. В начале периода в различных регионах ожидаются дожди, снег и мокрый снег, а впоследствии осадки прекратятся. Во второй половине недели и на выходных усилится влияние антициклона, а ночные морозы охватят большую часть страны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog.

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Какая будет погода в Украине в период с 23 по 29 ноября

В начале недели на погодные условия будет влиять активный южный циклон, который во второй половине периода сменится антициклональным характером погоды. Из-за повышения атмосферного давления и притока арктической воздушной массы со Скандинавского полуострова температура ощутимо снизится, особенно в северных и западных областях.

Похолодание будет сопровождаться снегом и порывистым северным ветром, скорость которого в отдельных регионах достигнет 15–17 м/с. Среднесуточная температура постепенно опустится ниже 0 °C, что будет означать начало метеорологической зимы.

Карта температур/meteoprog.com

Погода в Украине 23 ноября

В понедельник, 23 ноября, под влиянием южного циклона в большинстве областей будет нестабильная и контрастная погода. Ожидаются дожди, а в западных и северных регионах — преимущественно снег и мокрый снег.

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Днем в южных, восточных и Днепропетровской областях местами пройдут значительные дожди. В Крыму возможна гроза.

Ночью ветер будет переменного направления, а днём — северный или северо-западный, со скоростью 7–12 м/с. В южной части местами прогнозируются порывы до 15–20 м/с.

Температура воздуха в западных и северных областях в течение суток составит -2…+3 °C. На остальной территории ожидается +4…+9 °C, а в южной части и Крыму — +9…+14 °C.

Погода в Украине 24 ноября

Во вторник, 24 ноября, на большей части территории страны, кроме южных областей, пройдет небольшой снег и мокрый снег. На западе и северо-востоке местами осадки будут умеренными.

Ветер западный или северо-западный, 7–12 м/с. Днем в южных и восточных областях местами возможны порывы до 15–20 м/с.

Ночью температура воздуха составит -4…+1 °C, днём — -1…+4 °С.

Погода в Украине 25 ноября

В среду, 25 ноября, ночью местами пройдет небольшой снег или мокрый снег, а днем существенных осадков не ожидается.

Ветер будет западным и северо-западным, 7–12 м/с. В западных областях он будет менять направление, а его скорость составит3–8 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -1…-6 °C, днём — -2…+3 °C. В Карпатах ночью прогнозируют -6…-11 °C, а днём — -1…-6 °C.

Погода в Украине 26 ноября

В четверг, 26 ноября, на большей части территории Украины будет малооблачно и без осадков. Лишь ночью на севере Левобережья местами пройдет небольшой снег.

Ветер переменного направления, 3–8 м/с.

Ночью температура воздуха составит -2…-7 °C, в Карпатах и на Прикарпатье — -6…-11 °C. Днем ожидается -2…+3 °C, в Крыму и Одесской области — +3…+8 °C.

Погода в Украине 27 ноября

В пятницу, 27 ноября, в юго-западных областях, а также в Крыму пройдут дожди и мокрый снег. В остальных регионах страны сохранится устойчивая погода без осадков.

Ветер переменного направления, 3–8 м/с.

Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах -3…-8 °С, днём — -3…+2 °C. В южной части страны ночью прогнозируют +1…+6 °C, а днём — +3…+8 °C.

Погода в Украине 28 ноября

В субботу, 28 ноября, под влиянием выступления Скандинавского антициклона ожидается холодная и сухая погода без осадков.

Ветер будет северным или северо-восточным, 5–10 м/с.

Ночью температура воздуха составит -6…-11 °C, днём — 0…-5 °C. В южной части страны ночью прогнозируют -4…+1 °C, а днём — -2…+3 °C.

Погода в Украине 29 ноября

В воскресенье, 29 ноября, по всей стране сохранится холодная погода без осадков. Ветер будет северным, 5–10 м/с.

Ночью температура воздуха составит -6…-11 °C, а в западных регионах местами опустится до -13 °C. Днем ожидается -4…+1 °C.

В Карпатах будет холоднее: ночью прогнозируют -11…-16 °C, днём — -4…-9 °C.

Новини.LIVE сообщали, что зима 2026–2027 годов в Европе может быть теплее климатической нормы, однако в Украине прогнозируют кратковременные волны похолодания и снегопады. Наибольшая вероятность морозов и снега приходится на январь, тогда как декабрь и февраль могут быть более мягкими. Сезонный прогноз предполагает чередование оттепелей и холодных периодов, но не определяет погоду в Украине на конкретные даты.

Новини.LIVE также писали, что климатолог Вера Балабух прогнозирует, что зима 2026–2027 годов в Украине будет на 1–2 °С теплее климатической нормы, а количество осадков может превысить её на 20–40%. Из-за преобладания тёплого атлантического воздуха осадки часто будут выпадать в виде дождя и мокрого снега, поэтому устойчивый снежный покров маловероятен. Самые высокие средние температуры ожидаются на юге, в Закарпатье, Кировоградской и Днепропетровской областях, а самые низкие — на северо-востоке и в высокогорье Карпат.