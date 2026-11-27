Девушки идут под зонтиком. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 27 ноября, в большинстве регионов Украины ожидаются снег и мокрый снег, а на дорогах местами образуется гололед. Наиболее сложной будет погода на западе страны, где синоптики объявили желтый уровень опасности. На юге будут преобладать дожди, а температура воздуха останется плюсовой.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и Meteoprog.

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Прогноз погоды в Украине на 27 ноября. Фото: Meteoprog

Погода в Украине

По информации Укргидрометцентра, сегодня погоду в стране будут определять антициклон над югом Скандинавии и атмосферный фронт, связанный с циклоном над Италией. С севера и северо-востока будет поступать холодный воздух, а с юга — более тёплые и влажные воздушные массы. В большинстве областей пройдут умеренный снег и мокрый снег. В Закарпатье и на юге страны осадки будут в виде дождя, а на севере и северо-востоке существенных осадков не прогнозируется. Местами возможны налипание мокрого снега и гололед, на дорогах будет образовываться гололедица.

Ветер северо-восточный, 5–10 м/с. Ночью температура воздуха составит -1...-6 °С, днем будет колебаться от -3 °С до +3 °С. В Закарпатье и на юге страны в течение суток ожидается +2...+8 °С.

Предупреждение о неблагоприятных погодных условиях

Во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях синоптики объявили I (желтый) уровень опасности. В течение дня 27 ноября и ночью 28 ноября в этих регионах прогнозируются значительные снегопады. Высота снежного покрова может увеличиться на 8–20 см, а на дорогах образуется гололед. Непогода может затруднить движение транспорта, работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий.

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Прогноз погоды по регионам

По прогнозу Meteoprog, в западных областях Украины будет преобладать снежная погода. В Закарпатье пройдут дожди и мокрый снег, местами значительные. На большей части запада страны ночью температура будет опускаться до -8 °С, а днем подниматься до +2 °С. На Закарпатье в течение суток будет +1...+7 °С.

Погода в Харькове 27 ноября. Фото: Meteoprog

В центральных областях будет преимущественно облачно. В Винницкой области ожидаются снег и мокрый снег, в Черкасской и Кировоградской областях осадки пройдут местами. В Полтавской и Днепропетровской областях возможен локальный снег. Ночью прогнозируют -3...-8 °С, днем от -3 °С до +2 °С.

На севере страны существенных осадков не ожидается, лишь в Житомирской области местами возможен небольшой снег. В Киевской, Черниговской и Сумской областях ночью будет -3...-8 °С, днем от -3 °С до +2 °С.

В восточных областях будет преобладать морозная погода без значительных осадков. В Харьковской и Луганской областях ночью температура составит -2...-7 °С, днем 0...-5 °С. В Донецкой области ночью ожидается -3...-8 °С, днем от -3 °С до +2 °С.

На юге страны пройдут дожди и мокрый снег. В Запорожской области ночью прогнозируется от -1 °С до +4 °С, днем 0...+5 °С. В Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму в течение суток температура составит +1...+8 °С.

Погода в Украине 27 ноября. Фото: Meteoprog

Напомним, синоптики дали прогноз погоды в Украине на следующую неделю. В первые дни погоду будет определять южный циклон, впоследствии его сменит антициклон. Из-за притока холодного арктического воздуха из Скандинавии температура заметно снизится.

Кроме того, климатолог Вера Балабух прогнозирует, что зима 2026–2027 годов в Украине будет на 1–2 °С теплее климатической нормы, а количество осадков может превысить её на 20–40%. Из-за преобладания тёплого атлантического воздуха осадки будут часто выпадать в виде дождя и мокрого снега, поэтому устойчивый снежный покров маловероятен. Самые высокие средние температуры ожидаются на юге, в Закарпатье, Кировоградской и Днепропетровской областях, а самые низкие — на северо-востоке и в высокогорье Карпат. Наибольшая вероятность морозов и снега приходится на январь, тогда как декабрь и февраль могут быть более мягкими.