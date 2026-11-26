Люди йдуть вулицею під час мокрого дощу. Фото: Новини.LIVE

27 листопада в Україні очікується погіршення погодних умов. У частині регіонів пройдуть снігопади, місцями утвориться ожеледиця, а на заході країни сніговий покрив може збільшитися на 8–20 см.

Про це повідомляє Укргідрометцентр та Meteoprog, інформує Новини.LIVE.

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Прогноз погоди на 27 листопада від Укргідрометцентру

27 листопада погоду в Україні визначатимуть антициклон із центром над півднем Скандинавії та атмосферний фронт, пов'язаний із циклоном над Італією. З півночі й північного сходу надходитиме холодне повітря, а з півдня — тепліші та вологіші повітряні маси.

У більшості областей, крім північної та північно-східної частин, очікуються помірний сніг і мокрий сніг. На Закарпатті та півдні країни опади будуть із дощем. Місцями можливі налипання мокрого снігу й ожеледь, на дорогах — ожеледиця. На Прикарпатті прогнозують значний сніг.

Вітер північно-східний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -1...-6 °С, удень — від -3 °С до +3 °С. На Закарпатті та півдні країни протягом доби буде +2...+8 °С.

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Прогноз погоди в Україні 27 листопада. Фото: Meteoprog

Також синоптики оголосили жовтий рівень небезпечності для Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської та Чернівецької областей. Удень 27 листопада та вночі 28 листопада там очікується значний сніг, приріст снігового покриву може сягнути 8–20 см. На дорогах прогнозують ожеледицю.

Такі погодні умови можуть ускладнити рух транспорту та роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств.

Прогноз погоди на 27 листопада від Meteoprog

У центральних областях очікується переважно хмарна погода. На Вінниччині прогнозують сніг і мокрий сніг, на Черкащині та Кіровоградщині — місцями опади. На Полтавщині й Дніпропетровщині істотних опадів не передбачається або можливий місцевий сніг. Уночі температура становитиме -3...-8 °С, удень — -3...+2 °С.

На півночі країни переважно буде без істотних опадів. На Київщині, Чернігівщині та Сумщині вночі очікується -3...-8 °С, удень — -3...+2 °С. На Житомирщині місцями можливий невеликий сніг.

Погода в Україні 27 листопада. Фото: Meteoprog

У західних областях прогнозують сніг і мокрий сніг. На Рівненщині та Тернопільщині також можлива ожеледиця на дорогах. На Закарпатті очікуються дощі й мокрий сніг, місцями значні. Температура на більшій частині регіону коливатиметься від -8 °С уночі до +2 °С удень, а на Закарпатті становитиме +1...+7 °С.

На сході України істотних опадів не передбачається. На Харківщині та Луганщині вночі буде -2...-7 °С, удень — 0...-5 °С. На Донеччині температура становитиме -3...-8 °С уночі та -3...+2 °С удень.

Погода у Харкові 27 листопада. Фото: Meteoprog

У південних областях очікуються дощі та мокрий сніг. На Запоріжжі температура вночі становитиме -1...+4 °С, удень — 0...+5 °С. На Херсонщині, Миколаївщині, Одещині та в Криму протягом доби буде +1...+8 °С.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що грудень 2026 року в Україні може бути теплішим за кліматичну норму. Водночас у другій половині місяця можливі короткочасні похолодання з нічними морозами до -5…-7 °C, а ближче до кінця року — снігопади.

Також синоптикиня Наталка Діденко попереджала про похолодання через південний циклон. Він мав принести дощі, мокрий сніг і сильний вітер у центральні, південні та східні області, а згодом опади мали зміститися на захід і північ країни.