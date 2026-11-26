Люди идут по улице под мокрым дождем. Фото: Новини.LIVE

27 ноября в Украине ожидается ухудшение погодных условий. В некоторых регионах пройдут снегопады, местами образуется гололед, а на западе страны снежный покров может увеличиться на 8–20 см.

Об этом сообщают Укргидрометцентр и Meteoprog, информирует Новини.LIVE.

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Прогноз погоды на 27 ноября от Укргидрометцентра

27 ноября погоду в Украине будут определять антициклон с центром над югом Скандинавии и атмосферный фронт, связанный с циклоном над Италией. С севера и северо-востока будет поступать холодный воздух, а с юга — более теплые и влажные воздушные массы.

В большинстве областей, кроме северной и северо-восточной частей, ожидаются умеренный снег и мокрый снег. В Закарпатье и на юге страны осадки будут в виде дождя. Местами возможны налипание мокрого снега и гололед, на дорогах — обледенение. В Прикарпатье прогнозируют значительный снег.

Ветер северо-восточный, 5–10 м/с. Температура воздуха ночью составит -1...-6 °С, днём — от -3 °С до +3 °С. В Закарпатье и на юге страны в течение суток будет +2...+8 °С.

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Прогноз погоды в Украине на 27 ноября. Фото: Meteoprog

Также синоптики объявили желтый уровень опасности для Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областей. Днём 27 ноября и ночью 28 ноября там ожидается значительный снегопад, прирост снежного покрова может достичь 8–20 см. На дорогах прогнозируется гололед.

Такие погодные условия могут затруднить движение транспорта и работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий.

Прогноз погоды на 27 ноября от Meteoprog

В центральных областях ожидается преимущественно облачная погода. В Винницкой области прогнозируют снег и мокрый снег, в Черкасской и Кировоградской областях — местами осадки. В Полтавской и Днепропетровской областях существенных осадков не предвидится или возможен местный снег. Ночью температура составит -3...-8 °С, днём — -3...+2 °С.

На севере страны в основном будет без значительных осадков. В Киевской, Черниговской и Сумской областях ночью ожидается -3...-8 °С, днём — -3...+2 °С. В Житомирской области местами возможен небольшой снег.

Погода в Украине 27 ноября. Фото: Meteoprog

В западных областях прогнозируют снег и мокрый снег. В Ровенской и Тернопольской областях также возможен гололед на дорогах. В Закарпатье ожидаются дожди и мокрый снег, местами значительные. Температура на большей части региона будет колебаться от -8 °С ночью до +2 °С днем, а в Закарпатье составит +1...+7 °С.

На востоке Украины существенных осадков не предвидится. В Харьковской и Луганской областях ночью будет -2...-7 °С, днем — 0...-5 °С. В Донецкой области температура составит -3...-8 °С ночью и -3...+2 °С днём.

Погода в Харькове 27 ноября. Фото: Meteoprog

В южных областях ожидаются дожди и мокрый снег. В Запорожской области температура ночью составит -1...+4 °С, днём — 0...+5 °С. В Херсонской, Николаевской, Одесской областях и в Крыму в течение суток будет +1...+8 °С.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что декабрь 2026 года в Украине может оказаться теплее климатической нормы. В то же время во второй половине месяца возможны кратковременные похолодания с ночными морозами до -5…-7 °C, а ближе к концу года — снегопады.

Также синоптик Наталья Диденко предупреждала о похолодании из-за южного циклона. Он должен был принести дожди, мокрый снег и сильный ветер в центральные, южные и восточные области, а впоследствии осадки должны были сместиться на запад и север страны.