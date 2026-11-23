Женщина идёт в снежную погоду. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Украине меняется погода из-за южного циклона, который принесет осадки, сильный ветер и похолодание. В некоторых областях ожидаются дожди, мокрый снег и гололед, а температура воздуха постепенно опустится до нуля. К концу недели морозы усилятся еще на несколько градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

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Где в Украине ожидаются дожди и мокрый снег

По прогнозу синоптика, 23 ноября сложные погодные условия охватят центральные области, юг и восток Украины. Из-за прохождения южного циклона там ожидаются дожди, мокрый снег, сильный ветер и скользкие дороги.

Погода в Украине 24 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Во вторник, 24 ноября, циклон сместится на северо-восток, поэтому погода постепенно стабилизируется. В то же время ночью сильные осадки еще задержатся на востоке Украины и в Полтавской области.

Днём снег и мокрый снег прогнозируются в западных и северных областях. На остальной территории существенных осадков не предвидится.

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В столице во вторник ожидаются снег и мокрый снег, а также порывистый северо-западный ветер. Температура воздуха в течение суток будет держаться около нуля.

Прогноз погоды в Киеве на 24 ноября. Фото: Meteoprog

По словам Диденко, температура воздуха ночью и днем в большинстве регионов будет примерно одинаковой — около нуля. Немного теплее будет на юге и юго-востоке.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в течение недели в Украине ожидается арктическое похолодание. Температура будет постепенно снижаться, а во второй половине недели ночные морозы охватят большую часть страны. Местами прогнозируют снег, мокрый снег и порывистый ветер.

Также стало известно, какой может быть зима 2026–2027 годов в Украине. По прогнозу климатолога Веры Балабух, сезон будет на 1–2 °C теплее климатической нормы, однако количество осадков может превысить средние показатели на 20–40%. Из-за преобладания тёплого атлантического воздуха будут часто идти дожди и мокрый снег.