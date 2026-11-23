Жінка йде у сніжну погоду. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Україні змінюється погода через південний циклон, який принесе опади, сильний вітер і похолодання. У частині областей очікуються дощі, мокрий сніг та ожеледиця, а температура повітря поступово опускатиметься до нуля. До кінця тижня морози посиляться ще на кілька градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко, інформує Новини.LIVE.

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Де в Україні очікуються дощі та мокрий сніг

За прогнозом синоптикині, 23 листопада складні погодні умови охоплять центральні області, південь і схід України. Через проходження південного циклону там очікуються дощі, мокрий сніг, сильний вітер і слизькі дороги.

Погода в Україні 24 листопада. Фото: Укргідрометцентр

У вівторок, 24 листопада, циклон переміститься на північний схід, тому погода поступово стабілізується. Водночас уночі сильні опади ще затримаються на сході України та Полтавщині.

Удень сніг і мокрий сніг прогнозують у західних та північних областях. На решті території істотних опадів не передбачається.

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Якою буде погода в Києві 24 листопада

У столиці у вівторок очікуються сніг і мокрий сніг, а також поривчастий північно-західний вітер. Температура повітря протягом доби триматиметься близько нуля.

Прогноз погоди у Києві на 24 листопада. Фото: Meteoprog

За словами Діденко, температура повітря вночі та вдень у більшості регіонів буде приблизно однаковою — близько нуля. Трохи тепліше залишатиметься на півдні та південному сході.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що протягом тижня в Україні очікується арктичне похолодання. Температура поступово знижуватиметься, а в другій половині тижня нічні морози охоплять більшу частину країни. Місцями прогнозують сніг, мокрий сніг і поривчастий вітер.

Також стало відомо, якою може бути зима 2026–2027 років в Україні. За прогнозом кліматологині Віри Балабух, сезон буде на 1–2 °C теплішим за кліматичну норму, однак кількість опадів може перевищити середні показники на 20–40%. Через переважання теплого атлантичного повітря часто йтимуть дощі та мокрий сніг.