Девушка идёт по улице в снежную погоду. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Начало календарной зимы в Украине, по предварительным оценкам, может быть относительно тёплым. В то же время в течение месяца возможны кратковременные похолодания, осадки в виде мокрого снега и ночные морозы. Устойчивый снежный покров в конце года прогнозируют не во всех регионах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на прогноз Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды.

Реклама

Какой будет температура в декабре 2026 года

По предварительным оценкам климатологов, зима 2026–2027 годов может быть теплее климатической нормы. Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух ранее рассказывала, что средняя температура зимних месяцев может превышать норму на 1–2 °C.

Прогноз погоды в Киеве на декабрь. Фото: Meteoprog

Другие предварительные прогнозы также указывают на относительно тёплый декабрь. Дни с плюсовой температурой, вероятно, будут преобладать, однако во второй половине месяца возможны кратковременные похолодания. В отдельные ночи температура воздуха может опускаться до -5…-7 °C.

Прогноз погоды во Львове на декабрь. Фото: Meteoprog

Будет ли снег в Украине в декабре

В течение месяца ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Ближе к концу декабря возможны снегопады, однако устойчивый снежный покров сформируется не на всей территории страны.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе на декабрь. Фото: Meteoprog

Из-за колебаний температуры снег в некоторых регионах может быстро таять. Поэтому, по предварительным оценкам, рассчитывать на длительную снежную погоду в конце года пока не стоит.

Прогноз погоды в Харькове на декабрь. Фото: Meteoprog

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 24 ноября в Украине ожидаются снег, мокрый снег, морозы и сильный ветер. В большинстве регионов на дорогах прогнозируют гололед, а порывы ветра местами будут достигать 20 м/с.

Синоптик Наталья Диденко предупредила о похолодании в Украине из-за южного циклона. По её прогнозу, снег и мокрый снег должны были покрыть западные и северные области, а к концу недели морозы должны усилиться.