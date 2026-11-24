Прохожие в морозный день на улице в Киеве. Фото: УНІАН

Во вторник, 24 ноября, погода в Украине будет пасмурной и холодной. В Полтавской, Харьковской и Сумской областях ночью ожидается сильный мокрый снег, а в большинстве других регионов синоптики предупреждают об обледенении дорог и порывах ветра до 20 м/с.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и синоптика Наталку Диденко.

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Прогноз температуры воздуха. Скриншот: УкрГМЦ

Погода в Украине 24 ноября

По словам Диденко, похолодание и осадки в Украину принес южный циклон. Во вторник он сместится на северо-восток, поэтому погодные условия будут постепенно улучшаться.

Ночью в южных, восточных и большинстве центральных областей прогнозируются умеренный дождь и мокрый снег. На остальной территории местами будет идти небольшой снег.

Днем небольшой снег ожидается почти по всей Украине, кроме южных областей. В Карпатском регионе осадки будут умеренными.

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В то же время, по прогнозу Диденко, днем снег и мокрый снег ожидаются преимущественно на западе и севере страны. В других регионах — без существенных осадков.

На дорогах Украины, кроме южных областей, местами будет гололед.

Ветер преимущественно северо-западный, 7–12 м/с. Ночью сильные порывы ветра прогнозируются в центральных, восточных и южных областях, а днем — также в западных.

Температура воздуха в течение суток составит от -3 до +2 °C. На юго-востоке, а днем и на юге страны ожидается +1...+6 °C. Холоднее всего будет в Карпатах — от -10 до -5 °C.

Диденко также отметила, что резкий переход от осенней к зимней погоде может сказаться на самочувствии людей с хроническими заболеваниями.

Погода в Киеве сегодня

По прогнозу Натальи Диденко, в столице будет идти снег и мокрый снег. Ожидается порывистый северо-западный ветер. Температура воздуха в течение суток будет колебаться около нуля. На дорогах будет скользко.

Синоптик также предупредила о дальнейшем похолодании в Украине.

"К концу недели холод усилится, а морозы усилятся на несколько градусов", — отметила Диденко.

Прогноз температуры воздуха в Киеве. Скриншот: УкрГМЦ

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что 22 ноября в западных областях Украины выпал снег. В частности, заснежился горный курорт Буковель, а на горе Поп-Иван температура воздуха опустилась до -12 °C.

Также мы сообщали о том, что этой зимой количество осадков в Украине может превысить норму на 20–40 %. В то же время из-за притока тёплого воздуха из Атлантики будут чаще идти дожди и мокрый снег. Средняя температура каждого зимнего месяца ожидается на 1–2 градуса выше нормы.