Перехожі в морозний день на вулиці в Києві. Фото: УНІАН

У вівторок, 24 листопада, погода в Україні буде хмарною та холодною. У Полтавській, Харківській та Сумській областях вночі очікується значний мокрий сніг, а у більшості інших регіонів синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах та пориви вітру до 20 м/с.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр та синоптикиню Наталку Діденко.

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Прогноз температури повітря. Скриншот: УкрГМЦ

Погода в Україні 24 листопада

За словами Діденко, похолодання та опади в Україну приніс південний циклон. У вівторок він зміститься на північний схід, тому погодні умови поступово покращуватимуться.

Вночі в південних, східних та більшості центральних областей прогнозують помірний дощ та мокрий сніг. На решті території місцями йтиме невеликий сніг.

Вдень невеликий сніг очікується майже по всій Україні, крім південних областей. У Карпатському регіоні опади будуть помірними.

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Водночас, за прогнозом Діденко, вдень сніг та мокрий сніг очікуються переважно на заході та півночі країни. В інших регіонах — без істотних опадів.

На дорогах України, крім південних областей, місцями буде ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Вночі сильні пориви вітру прогнозують у центральних, східних та південних областях, а вдень — також у західних.

Температура повітря протягом доби становитиме від -3 до +2 °C. На південному сході, а вдень і на півдні країни очікується +1...+6 °C. Найхолодніше буде в Карпатах — від -10 до -5 °C.

Діденко також зазначила, що різкий перехід від осінньої до зимової погоди може позначитися на самопочутті людей із хронічними захворюваннями.

Погода в Києві сьогодні

За прогнозом Наталки Діденко, у столиці йтиме сніг та мокрий сніг. Очікується рвучкий північно-західний вітер. Температура повітря протягом доби коливатиметься близько нуля. На дорогах буде слизько.

Синоптикиня також попередила про подальше похолодання в Україні.

"До кінця тижня холод посилиться і морози підростуть на кілька градусів", — зазначила Діденко.

Прогноз температури повітря у Києві. Скриншот: УкрГМЦ

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що 22 листопада у західних областях України випав сніг. Зокрема, засніжило гірський курорт Буковель, а на горі Піп Іван температура повітря опустилася до -12 °C.

Також ми інформували про те, що цієї зими кількість опадів в Україні може перевищити норму на 20-40%. Водночас через надходження теплого повітря з Атлантики частіше йтимуть дощі та мокрий сніг. Середня температура кожного зимового місяця очікується на 1-2 градуси вищою за норму.