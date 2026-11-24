Сніг, морози та сильний вітер: прогноз погоди в Україні сьогодні
У вівторок, 24 листопада, погода в Україні буде хмарною та холодною. У Полтавській, Харківській та Сумській областях вночі очікується значний мокрий сніг, а у більшості інших регіонів синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах та пориви вітру до 20 м/с.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр та синоптикиню Наталку Діденко.
Погода в Україні 24 листопада
За словами Діденко, похолодання та опади в Україну приніс південний циклон. У вівторок він зміститься на північний схід, тому погодні умови поступово покращуватимуться.
Вночі в південних, східних та більшості центральних областей прогнозують помірний дощ та мокрий сніг. На решті території місцями йтиме невеликий сніг.
Вдень невеликий сніг очікується майже по всій Україні, крім південних областей. У Карпатському регіоні опади будуть помірними.
Водночас, за прогнозом Діденко, вдень сніг та мокрий сніг очікуються переважно на заході та півночі країни. В інших регіонах — без істотних опадів.
На дорогах України, крім південних областей, місцями буде ожеледиця.
Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Вночі сильні пориви вітру прогнозують у центральних, східних та південних областях, а вдень — також у західних.
Температура повітря протягом доби становитиме від -3 до +2 °C. На південному сході, а вдень і на півдні країни очікується +1...+6 °C. Найхолодніше буде в Карпатах — від -10 до -5 °C.
Діденко також зазначила, що різкий перехід від осінньої до зимової погоди може позначитися на самопочутті людей із хронічними захворюваннями.
Погода в Києві сьогодні
За прогнозом Наталки Діденко, у столиці йтиме сніг та мокрий сніг. Очікується рвучкий північно-західний вітер. Температура повітря протягом доби коливатиметься близько нуля. На дорогах буде слизько.
Синоптикиня також попередила про подальше похолодання в Україні.
"До кінця тижня холод посилиться і морози підростуть на кілька градусів", — зазначила Діденко.
Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що 22 листопада у західних областях України випав сніг. Зокрема, засніжило гірський курорт Буковель, а на горі Піп Іван температура повітря опустилася до -12 °C.
Також ми інформували про те, що цієї зими кількість опадів в Україні може перевищити норму на 20-40%. Водночас через надходження теплого повітря з Атлантики частіше йтимуть дощі та мокрий сніг. Середня температура кожного зимового місяця очікується на 1-2 градуси вищою за норму.