Сніг на горі Піп Іван. Фото: facebook.com/chornogora.rescue112

У західних областях України у неділю, 22 листопада, йшов сніг. Зокрема, Буковель вже засніжило. Популярний гірський курорт укрився снігом. Крім того, на горі Піп Іван температура повітря знизилася до -12 °C.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Сніг у західних областях України

Сьогодні зранку на горі Піп Іван була хмарна погода з туманом. Вітер західного напрямку зі швидкістю 17 метрів на секунду. Гірські рятувальники Прикарпаття зазначали, що похолодало до -12 °С, а також випало доволі багато снігу.

Сніжна погода на горі Піп Іван. Фото: facebook.com/chornogora.rescue112

Крім Буковеля, сніг сьогодні був у Львові, Тернополі та в Рівненській області. Користувачі соцмереж поділились відео із засніжених міст.

Буковель:

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Львів:

Рівненщина:

Як писали Новини.LIVE з посиланням на синоптика Наталку Діденко, ближче до вихідних температура повітря в Україні знизиться до -3...-7 °C. А сьогодні сніг з дощем прогнозували у західних та північних областях.

А завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух повідомляла, що цьогорічна зима може бути з більшою кількістю опадів за норму. Водночас це не означає сніжний сезон.