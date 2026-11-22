У західних областях України пішов сніг: де засніжило
У західних областях України у неділю, 22 листопада, йшов сніг. Зокрема, Буковель вже засніжило. Популярний гірський курорт укрився снігом. Крім того, на горі Піп Іван температура повітря знизилася до -12 °C.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Сніг у західних областях України
Сьогодні зранку на горі Піп Іван була хмарна погода з туманом. Вітер західного напрямку зі швидкістю 17 метрів на секунду. Гірські рятувальники Прикарпаття зазначали, що похолодало до -12 °С, а також випало доволі багато снігу.
Крім Буковеля, сніг сьогодні був у Львові, Тернополі та в Рівненській області. Користувачі соцмереж поділились відео із засніжених міст.
Буковель:
Львів:
Рівненщина:
Як писали Новини.LIVE з посиланням на синоптика Наталку Діденко, ближче до вихідних температура повітря в Україні знизиться до -3...-7 °C. А сьогодні сніг з дощем прогнозували у західних та північних областях.
А завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух повідомляла, що цьогорічна зима може бути з більшою кількістю опадів за норму. Водночас це не означає сніжний сезон.