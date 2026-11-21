Мокрий сніг. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 22 листопада, очікується з опадами у декількох областях. Крім того, вночі температура повітря знизиться до -2 °C. Вже згодом передбачається ще холодніша погода.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

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Прогноз погоди в Україні на 22 листопада

Упродовж дня завтра +2...+5 °C, у південній частині та на південному сході +5...+8 °C. Вночі очікується від -2 °C до +3 °C.

Погода в Україні 22 листопада. Фото: Meteopost

Дощі та мокрий сніг будуть у західних та північних областях, а у Криму подощить. На решті території без істотних опадів.

На заході та півночі буде сильний західний вітер, а в інших регіонах — помірний.

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У столиці буде хмарно та вогко. Синоптик Діденко попередила про невеликий дощ, а часом із мокрим снігом. Вітер рвучкий західного напрямку. Найближчої ночі очікується близько 0 °C, вдень +4 °C.

Похолодання в Україні

До України потрохи йде холодне повітря. Найближчого тижня нічна температура повітря очікується низькою, а ближче до вихідних вже буде близько -3...-7 °C.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Центр прогнозування космічної погоди, до кінця листопада не прогнозуються значні магнітні бурі. Очікується відносно спокійна геомагнітна обстановка.

А завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух розповідала, що цього року в Україні очікується зима на 1-2 градуси теплішою за норму. Крім того, може випасти до 40% більше опадів за норму.