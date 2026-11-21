Мокрый снег. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 22 ноября, ожидается с осадками в нескольких областях. Кроме того, ночью температура воздуха снизится до -2°C. Уже со временем предполагается еще более холодная погода.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

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Прогноз погоды в Украине на 22 ноября

В течение дня завтра +2...+5 °C, в южной части и на юго-востоке +5...+8 °C. Ночью ожидается от -2 °C до +3 °C.

Погода в Украине 22 ноября. Фото: Meteopost

Дожди и мокрый снег пройдут в западных и северных областях, а в Крыму пойдет дождь. На остальной территории без существенных осадков.

На западе и севере будет дуть сильный западный ветер, а в других регионах — умеренный.

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В столице будет облачно и сыро. Синоптик Диденко предупредила о небольшом дожде, а временами — о мокром снеге. Ветер порывистый западного направления. В ближайшую ночь ожидается около 0 °C, днем +4 °C.

Похолодание в Украине

В Украину постепенно поступает холодный воздух. На следующей неделе ночная температура воздуха будет низкой, а ближе к выходным уже составит около -3...-7 °C.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Центр прогнозирования космической погоды, до конца ноября не прогнозируются значительные магнитные бури. Ожидается относительно спокойная геомагнитная обстановка.

А заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, что в этом году в Украине ожидается зима на 1-2 градуса теплее нормы. Кроме того, количество осадков может превысить норму на 40%.