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Главная Новости дня Стоит подготовиться к геоштормам: календарь магнитных бурь на ноябрь

Стоит подготовиться к геоштормам: календарь магнитных бурь на ноябрь

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27 октября 2026 18:19
Магнитные бури в ноябре 2026 года: прогноз на месяц Новини.LIVE
Люди идут вечером. Фото: Новини.LIVE

В ноябре 2026 года сильных и продолжительных магнитных бурь не прогнозируется, однако в начале месяца возможны геомагнитные возмущения. Солнечная активность остается изменчивой, поэтому прогнозы могут меняться. Метеозависимым людям стоит следить за обновлениями и заботиться о своем самочувствии.

Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (NOAA), информирует Новини.LIVE.

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Когда ожидаются магнитные бури в ноябре 2026 года

Первый день ноября может сопровождаться слабой магнитной бурей уровня G1 с K-индексом 5. Её связывают с ускорением солнечного ветра.

В период со 2 по 5 ноября ожидается стабилизация геомагнитного поля. Прогнозируемый K-индекс составит 2–3, что соответствует спокойной ситуации.

6 ноября возможны кратковременные геомагнитные колебания. В то же время, по прогнозу, они не должны достичь уровня полноценной магнитной бури.

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С 7 ноября и до конца месяца ожидается относительно спокойная геомагнитная обстановка без сильных бурь.

В то же время долгосрочные прогнозы могут меняться в зависимости от солнечной активности. Поэтому указанные даты следует воспринимать как предварительный ориентир, а не окончательный прогноз.

Как магнитные бури могут влиять на самочувствие

Геомагнитные бури возникают в результате возмущений магнитного поля Земли, вызванных солнечной активностью. Некоторые люди в такие периоды жалуются на головную боль или ухудшение самочувствия, однако научные данные о влиянии магнитных бурь на здоровье остаются неоднозначными.

Чтобы поддерживать хорошее самочувствие, следует придерживаться привычного режима сна, сбалансированно питаться, пить достаточно воды и избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок.

Если самочувствие внезапно ухудшилось или появились тревожные симптомы, не следует заниматься самолечением — стоит обратиться к врачу.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 27 октября возле украинской антарктической станции "Академик Вернадский" полярники зафиксировали рекордную для октября температуру — +11,1 °C. Воздух прогрелся почти на 10 градусов всего за два с половиной часа.

Также Новини.LIVE писали, что ноябрь в Украине начнётся с относительно тёплой погоды, но во второй половине месяца постепенно станет холоднее. В первые дни дневная температура может достигать +12 °C, тогда как в конце ноября прогнозируют +2…+3 °C днём и ночные заморозки до -2 °C.

Солнце здоровье магнитные бури метеозависимость плохое самочувствие
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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