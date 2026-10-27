Антарктика. Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Украинские ученые зафиксировали возле антарктической станции "Вернадский" рекордную для октября температуру воздуха — +11,1 °С. Предыдущий максимум для этого месяца составлял +7,9 °С и был зафиксирован в 1968 году. В то же время абсолютный температурный рекорд в районе станции остается неизменным — +12,7 °С. Такую температуру метеорологи наблюдали в феврале 2022 года.

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр, передает Новини.LIVE.

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Почему воздух резко потеплел

Руководитель отдела физики атмосферы и геокосмоса Национального антарктического научного центра Денис Пишняк отметил, что разница между общим и октябрьским максимумами составляет всего 1,6 °С. В то же время он подчеркнул, что эти показатели были зафиксированы в разное время года: февраль приходится на разгар антарктического лета, а октябрь — на начало весны.

Температурный рекорд. Фото: facebook.com/AntarcticCenter

По мнению ученого, такая тенденция вызывает беспокойство. Во время последнего потепления температура поднялась с +1,2 до +11,1 °С всего за два с половиной часа. Одновременно влажность воздуха снизилась с 90% до 54%, скорость ветра увеличилась с 1,5 до 13,1 м/с, а его направление изменилось.

По данным ученых, причиной резкого повышения температуры стал "горный фен" — сухой и теплый ветер, который образуется, когда воздушный поток преодолевает горный хребет.

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В районе станции "Вернадский" такое явление связано с вершинами полуострова Киев, расположенного напротив острова Галиндез, где находится станция. При подъеме воздух охлаждается, теряет влагу, а при образовании облаков и осадков выделяется тепло. Когда поток спускается с гор, он сжимается и нагревается, становясь сухим и теплым.

Ученые также предполагают, что потепление могло усилиться из-за «атмосферной реки» — узкой полосы атмосферы с высокой концентрацией влаги, которая переносит большие объемы теплого воздуха. По наблюдениям исследователей, в последние годы такие потоки всё чаще проникают из тропических широт в полярные регионы. Это одно из последствий изменения климата, которое изучают специалисты Национального антарктического научного центра.

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