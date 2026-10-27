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Головна Новини дня Українські полярники зафіксували рекордні +11,1°С в Антарктиці

Українські полярники зафіксували рекордні +11,1°С в Антарктиці

Ua ru
27 жовтня 2026 17:21
В Антарктиці біля станції "Вернадський" зафіксували +11,1°С у жовтні facebook.com/AntarcticCenter
Антарктика. Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Українські науковці зафіксували біля антарктичної станції "Вернадський" рекордну для жовтня температуру повітря — +11,1°С. Попередній максимум для цього місяця становив +7,9°С і був зафіксований у 1968 році. Водночас абсолютний температурний рекорд у районі станції залишається незмінним — +12,7°С. Таку температуру метеорологи спостерігали в лютому 2022 року.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр, передає Новини.LIVE.

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Чому повітря різко потеплішало

Очільник відділу фізики атмосфери та геокосмосу Національного антарктичного наукового центру Денис Пішняк зазначив, що різниця між загальним і жовтневим максимумами становить лише 1,6°С. Водночас він наголосив, що ці показники зафіксували в різні пори року: лютий припадає на розпал антарктичного літа, а жовтень — на початок весни.

Українські полярники зафіксували рекордні +11,1°С в Антарктиці - фото 1
Температурний рекорд. Фото: facebook.com/AntarcticCenter

На думку науковця, така тенденція викликає занепокоєння. Під час останнього потепління температура зросла з +1,2 до +11,1°С лише за дві з половиною години. Одночасно вологість повітря знизилася з 90% до 54%, швидкість вітру збільшилася з 1,5 до 13,1 м/с, а його напрямок змінився.

За даними науковців, причиною різкого підвищення температури став "гірський фен" — сухий і теплий вітер, який утворюється, коли повітряний потік долає гірський хребет.

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У районі станції "Вернадський" таке явище пов’язане з вершинами півострова Київ, розташованого навпроти острова Галіндез, де розміщена станція. Під час підйому повітря охолоджується, втрачає вологу, а під час утворення хмар і опадів виділяється тепло. Коли потік спускається з гір, він стискається та нагрівається, стаючи сухим і теплим.

Науковці також припускають, що потепління могло посилитися через "атмосферну ріку" — вузьку смугу атмосфери з високою концентрацією вологи, яка переносить великі обсяги теплого повітря. За спостереженнями дослідників, останніми роками такі потоки дедалі частіше проникають із тропічних широт у полярні регіони. Це один із наслідків зміни клімату, який вивчають фахівці Національного антарктичного наукового центру.

Як повідомляли Новини.LIVE, за оцінками мережі моніторингу льодовиків Швейцарії GLAMOS, за останні п’ять років льодовики країни втратили майже 20% свого об’єму. Лише від початку 2026 року скорочення становило 5,5%. Експерти пов’язують стрімке танення з хвилями спеки в Європі та антропогенною зміною клімату.

Як повідомляли Новини.LIVE, у жовтні 2026 року середньомісячна температура в Україні очікується на 0,5–2 °C вищою за багаторічну норму. Кількість опадів, за прогнозом метеоролога Ігоря Кібальчича, становитиме 80–120% від норми.

погода рекорд Антарктида Станція Академік Вернадський температура
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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