Антарктика. Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Українські науковці зафіксували біля антарктичної станції "Вернадський" рекордну для жовтня температуру повітря — +11,1°С. Попередній максимум для цього місяця становив +7,9°С і був зафіксований у 1968 році. Водночас абсолютний температурний рекорд у районі станції залишається незмінним — +12,7°С. Таку температуру метеорологи спостерігали в лютому 2022 року.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр, передає Новини.LIVE.

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Чому повітря різко потеплішало

Очільник відділу фізики атмосфери та геокосмосу Національного антарктичного наукового центру Денис Пішняк зазначив, що різниця між загальним і жовтневим максимумами становить лише 1,6°С. Водночас він наголосив, що ці показники зафіксували в різні пори року: лютий припадає на розпал антарктичного літа, а жовтень — на початок весни.

Температурний рекорд. Фото: facebook.com/AntarcticCenter

На думку науковця, така тенденція викликає занепокоєння. Під час останнього потепління температура зросла з +1,2 до +11,1°С лише за дві з половиною години. Одночасно вологість повітря знизилася з 90% до 54%, швидкість вітру збільшилася з 1,5 до 13,1 м/с, а його напрямок змінився.

За даними науковців, причиною різкого підвищення температури став "гірський фен" — сухий і теплий вітер, який утворюється, коли повітряний потік долає гірський хребет.

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У районі станції "Вернадський" таке явище пов’язане з вершинами півострова Київ, розташованого навпроти острова Галіндез, де розміщена станція. Під час підйому повітря охолоджується, втрачає вологу, а під час утворення хмар і опадів виділяється тепло. Коли потік спускається з гір, він стискається та нагрівається, стаючи сухим і теплим.

Науковці також припускають, що потепління могло посилитися через "атмосферну ріку" — вузьку смугу атмосфери з високою концентрацією вологи, яка переносить великі обсяги теплого повітря. За спостереженнями дослідників, останніми роками такі потоки дедалі частіше проникають із тропічних широт у полярні регіони. Це один із наслідків зміни клімату, який вивчають фахівці Національного антарктичного наукового центру.

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