Люди йдуть ввечері. Фото: Новини.LIVE

У листопаді 2026 року сильних і тривалих магнітних бур не прогнозують, однак на початку місяця можливі геомагнітні збурення. Сонячна активність залишається мінливою, тому прогнози можуть змінюватися. Метеозалежним людям варто стежити за оновленнями та дбати про самопочуття.

Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (NOAA), інформує Новини.LIVE.

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Коли очікуються магнітні бурі в листопаді 2026 року

Перший день листопада може супроводжуватися слабкою магнітною бурею рівня G1 із K-індексом 5. Її пов’язують із прискоренням сонячного вітру.

У період із 2 до 5 листопада очікується стабілізація геомагнітного поля. Прогнозований K-індекс становитиме 2–3, що відповідає спокійній ситуації.

6 листопада можливі короткочасні геомагнітні коливання. Водночас вони, за прогнозом, не мають досягти рівня повноцінної магнітної бурі.

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Із 7 листопада й до кінця місяця очікується відносно спокійна геомагнітна обстановка без сильних штормів.

Водночас довгострокові прогнози можуть змінюватися залежно від сонячної активності. Тому зазначені дати варто сприймати як попередній орієнтир, а не остаточний прогноз.

Як магнітні бурі можуть впливати на самопочуття

Геомагнітні бурі виникають унаслідок збурень магнітного поля Землі, спричинених сонячною активністю. Деякі люди в такі періоди скаржаться на головний біль або погіршення самопочуття, однак наукові дані щодо впливу магнітних бур на здоров’я залишаються неоднозначними.

Щоб підтримувати гарне самопочуття, варто дотримуватися звичного режиму сну, збалансовано харчуватися, пити достатньо води та уникати надмірних фізичних і емоційних навантажень.

Якщо самопочуття раптово погіршилося або з’явилися тривожні симптоми, не слід займатися самолікуванням — варто звернутися до лікаря.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 27 жовтня біля української антарктичної станції "Академік Вернадський" полярники зафіксували рекордну для жовтня температуру — +11,1 °C. Повітря прогрілося майже на 10 градусів лише за дві з половиною години.

Також Новини.LIVE писали, що листопад в Україні розпочнеться з відносно теплої погоди, але в другій половині місяця поступово холодатиме. У перші дні температура вдень може сягати +12 °C, тоді як наприкінці листопада прогнозують +2…+3 °C удень і нічні заморозки до -2 °C.