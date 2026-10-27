Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Варто приготуватися до геоштормів: календар магнітних бур на листопад

Варто приготуватися до геоштормів: календар магнітних бур на листопад

Ua ru
27 жовтня 2026 18:19
Магнітні бурі в листопаді 2026 року: прогноз на місяць Новини.LIVE
Люди йдуть ввечері. Фото: Новини.LIVE

У листопаді 2026 року сильних і тривалих магнітних бур не прогнозують, однак на початку місяця можливі геомагнітні збурення. Сонячна активність залишається мінливою, тому прогнози можуть змінюватися. Метеозалежним людям варто стежити за оновленнями та дбати про самопочуття.

Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (NOAA), інформує Новини.LIVE.

Реклама

Коли очікуються магнітні бурі в листопаді 2026 року

Перший день листопада може супроводжуватися слабкою магнітною бурею рівня G1 із K-індексом 5. Її пов’язують із прискоренням сонячного вітру.

У період із 2 до 5 листопада очікується стабілізація геомагнітного поля. Прогнозований K-індекс становитиме 2–3, що відповідає спокійній ситуації.

6 листопада можливі короткочасні геомагнітні коливання. Водночас вони, за прогнозом, не мають досягти рівня повноцінної магнітної бурі.

Читайте також:

Із 7 листопада й до кінця місяця очікується відносно спокійна геомагнітна обстановка без сильних штормів.

Водночас довгострокові прогнози можуть змінюватися залежно від сонячної активності. Тому зазначені дати варто сприймати як попередній орієнтир, а не остаточний прогноз.

Як магнітні бурі можуть впливати на самопочуття

Геомагнітні бурі виникають унаслідок збурень магнітного поля Землі, спричинених сонячною активністю. Деякі люди в такі періоди скаржаться на головний біль або погіршення самопочуття, однак наукові дані щодо впливу магнітних бур на здоров’я залишаються неоднозначними.

Щоб підтримувати гарне самопочуття, варто дотримуватися звичного режиму сну, збалансовано харчуватися, пити достатньо води та уникати надмірних фізичних і емоційних навантажень.

Якщо самопочуття раптово погіршилося або з’явилися тривожні симптоми, не слід займатися самолікуванням — варто звернутися до лікаря.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 27 жовтня біля української антарктичної станції "Академік Вернадський" полярники зафіксували рекордну для жовтня температуру — +11,1 °C. Повітря прогрілося майже на 10 градусів лише за дві з половиною години.

Також Новини.LIVE писали, що листопад в Україні розпочнеться з відносно теплої погоди, але в другій половині місяця поступово холодатиме. У перші дні температура вдень може сягати +12 °C, тоді як наприкінці листопада прогнозують +2…+3 °C удень і нічні заморозки до -2 °C.

Сонце здоров'я магнітні бурі метеозалежність погане самопочуття
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації