Снег на горе Пип Иван. Фото: facebook.com/chornogora.rescue112

В западных областях Украины в воскресенье, 22 ноября, шел снег. В частности, Буковель уже заснежен. Популярный горный курорт покрылся снегом. Кроме того, на горе Пип Иван температура воздуха опустилась до -12 °C.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Снег в западных областях Украины

Сегодня утром на горе Пип Иван была облачная погода с туманом. Ветер западного направления со скоростью 17 метров в секунду. Горные спасатели Прикарпатья отмечали, что похолодало до -12 °С, а также выпало довольно много снега.

Снежная погода на горе Пип Иван. Фото: facebook.com/chornogora.rescue112

Кроме Буковеля, снег сегодня выпал во Львове, Тернополе и в Ровенской области. Пользователи соцсетей поделились видео из заснеженных городов.

Буковель:

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Львов:

Ровенская область:

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на синоптика Наталью Диденко, ближе к выходным температура воздуха в Украине снизится до -3...-7 °C. А сегодня снег с дождем прогнозировали в западных и северных областях.

А заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух сообщала, что в этом году зима может быть с количеством осадков выше нормы. В то же время это не означает снежный сезон.