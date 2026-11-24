Дівчина йде вулицею у сніжну погоду. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Початок календарної зими в Україні, за попередніми оцінками, може бути відносно теплим. Водночас упродовж місяця можливі короткочасні похолодання, опади у вигляді мокрого снігу та нічні морози. Стійкий сніговий покрив наприкінці року прогнозують не в усіх регіонах.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прогноз Європейського центру середньострокових прогнозів погоди.

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Якою буде температура у грудні 2026 року

За попередніми оцінками кліматологів, зима 2026–2027 років може бути теплішою за кліматичну норму. Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух раніше розповідала, що середня температура зимових місяців може перевищувати норму на 1–2 °C.

Прогноз погоди у Києві на грудень. Фото: Meteoprog

Інші попередні прогнози також вказують на відносно теплий грудень. Дні з плюсовою температурою, ймовірно, переважатимуть, проте в другій половині місяця можливі короткочасні похолодання. В окремі ночі температура повітря може опускатися до -5…-7 °C.

Прогноз погоди у Львові на грудень. Фото: Meteoprog

Чи буде сніг в Україні у грудні

Упродовж місяця очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Ближче до кінця грудня можливі снігопади, однак стійкий сніговий покрив сформується не на всій території країни.

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Через коливання температури сніг у деяких регіонах може швидко танути. Тому за попередніми оцінками, розраховувати на тривалу сніжну погоду наприкінці року поки не варто.

Прогноз погоди в Харкові на грудень. Фото: Meteoprog

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 24 листопада в Україні очікуються сніг, мокрий сніг, морози та сильний вітер. У більшості регіонів на дорогах прогнозують ожеледицю, а пориви вітру місцями сягатимуть 20 м/с.

Синоптикиня Наталка Діденко попередила про похолодання в Україні через південний циклон. За її прогнозом, сніг і мокрий сніг мали накрити західні та північні області, а до кінця тижня морози повинні посилитися.