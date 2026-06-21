В Україні масштабна тривога через зліт МіГ-31К: РФ запустила ракету

Російський винищувач у небі. Фото: Вікіпедія

Повітряну тривогу в Україні оголосили прямо зараз, в ніч проти 21 червня. Причиною сигналу став зліт МіГ-31К, який є носієм аеробалістичної ракети 'Кинджал".

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Повітряних сил ЗСУ.

Тривога в Україні в ніч проти 21 червня

"Увага! Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", — повідомили Повітряні сили ЗСУ у Telegram о 00:54.

Після цього військові зафіксували ракету на Чернігівщині в напрямку Києва, після чого вона пролетіла через Київщину у напрямку Житомира.

Водночас моніторингові канали писали, що ракета, попередньо, може летіти на Старокостянтинів Хмельницької області.

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Пост Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Де оголосили тривогу

Станом на 01:02 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Як повідомляло Новини.LIVE, у суботу 20 червня президент України Володимир Зеленський закликав українців цієї ночі і в найближчий час максимально уважно реагувати на сигнали тривоги. Він попередив, що Росія вже підготувалася до нового масованого удару.

Також ми писали, що в ніч проти 20 червня росіяни запустили по Україні 99 дронів різних типів. Сили ППО України збили майже всі ворожі цілі.