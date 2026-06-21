В Україні масштабна тривога через зліт МіГ-31К: РФ запустила ракету
Повітряну тривогу в Україні оголосили прямо зараз, в ніч проти 21 червня. Причиною сигналу став зліт МіГ-31К, який є носієм аеробалістичної ракети 'Кинджал".
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Повітряних сил ЗСУ.
Тривога в Україні в ніч проти 21 червня
"Увага! Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К", — повідомили Повітряні сили ЗСУ у Telegram о 00:54.
Після цього військові зафіксували ракету на Чернігівщині в напрямку Києва, після чого вона пролетіла через Київщину у напрямку Житомира.
Водночас моніторингові канали писали, що ракета, попередньо, може летіти на Старокостянтинів Хмельницької області.
Де оголосили тривогу
Станом на 01:02 карта повітряних тривог має такий вигляд.
Як повідомляло Новини.LIVE, у суботу 20 червня президент України Володимир Зеленський закликав українців цієї ночі і в найближчий час максимально уважно реагувати на сигнали тривоги. Він попередив, що Росія вже підготувалася до нового масованого удару.
Також ми писали, що в ніч проти 20 червня росіяни запустили по Україні 99 дронів різних типів. Сили ППО України збили майже всі ворожі цілі.