В Украине — массовая тревога из-за взлета МиГ-31К: РФ запустила ракету

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В Украине объявили воздушную тревогу прямо сейчас, в ночь на 21 июня. Причиной сигнала стал взлет МиГ-31К, который является носителем аэробаллистической ракеты «Кинжал».

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Тревога в Украине в ночь на 21 июня

«Внимание! Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К», — сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram в 00:54.

После этого военные зафиксировали ракету в Черниговской области в направлении Киева, после чего она пролетела через Киевскую область в направлении Житомира.

В то же время мониторинговые каналы писали, что ракета, по предварительным данным, может лететь на Староконстантинов в Хмельницкой области.

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