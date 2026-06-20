Зеленский призвал сегодня ночью внимательно относиться к воздушным тревогам

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев в ближайшее время максимально внимательно реагировать на сигналы воздушной тревоги. Он предупредил, что Россия подготовилась к новому массированному удару. Отдельно глава государства сообщил о последствиях уже совершенных атак и работе украинской ПВО.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на вечернее видеообращение Владимира Зеленского в субботу, 20 июня.

Зеленский предупредил о новом массированном ударе РФ в ближайшее время

Сегодня вечером, 20 июня, Владимир Зеленский призвал украинцев особенно внимательно относиться к воздушным тревогам сегодня ночью и в ближайшее время.

По данным главы государства, в течение дня Россия уже применила против Украины более 200 дронов-камикадзе типа "Шахед". Часть из них удалось сбить, однако зафиксированы попадания в разных регионах, есть погибшие и пострадавшие.

Наиболее сложная ситуация сложилась в Запорожье, также удары фиксировались в Донецкой, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях, а в Киеве объявили воздушную тревогу.

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"Сегодня ночью и в ближайшее время нужно особенно внимательно относиться к воздушным тревогам: россияне подготовились к новому массированному удару. Пожалуйста, берегите себя", — обратился к гражданам Зеленский.

В то же время он отметил, что Россия продолжает войну, несмотря на имеющиеся дипломатические предложения по её завершению. Лидер подчеркнул, что Украина настаивает на реальных переговорах и готова к прямому диалогу с российской стороной при участии международных партнёров.

"Россияне не прекращают войну, хотя все предложения по этому поводу — реальные форматы, возможности реальные, всё уже давно у них на столе, и Путин должен сделать выбор в пользу дипломатии и нормального мира. Наше предложение о встрече — предложение Путину — о прямом и честном разговоре в формате Украина — Россия при поддержке партнеров — наше предложение остается в силе. И это важно, чтобы война все-таки закончилась миром", — отметил президент.

Также Зеленский поблагодарил международных партнеров за поддержку Украины, однако отметил, что уровень давления на Россию до сих пор недостаточен. По его словам, на этой неделе Украина достигла новых договоренностей с Соединенными Штатами и европейскими партнерами относительно усиления санкций и военной помощи.

"Я благодарю всех партнеров, которые помогают нам — Украине. Сейчас давления еще недостаточно. И за эту неделю нам удалось достичь новых договоренностей с нашими партнерами, в частности с Америкой, чтобы давление все-таки было и чтобы оно было достаточным. Соединенные Штаты и все партнеры в Европе, в Группе семи, одинаково оценивают ситуацию и готовы поддерживать Украину и в дальнейшем. Я благодарю вас за это", — сказал глава государства.

Отдельно лидер отметил результаты украинских военных, в частности Сил специальных операций ВСУ. По его словам, удары на большие расстояния достигли объектов в Тюменской области России, а также применялись модернизированные украинские дроны, способные поражать цели на расстоянии до 3000 километров. Президент подчеркнул, что эти действия являются ответом на российские атаки и частью системной стратегии давления на агрессора.

Новини.LIVE сообщали, что 20 июня российские войска атаковали Запорожье и область управляемыми авиабомбами, в городе прогремели мощные взрывы. В результате удара есть погибшие и раненые среди гражданского населения, повреждена инфраструктура. По предварительным данным Запорожской ОВА, погибли как минимум два человека, ещё пятеро получили ранения.

Новини.LIVE также сообщали, что 20 июня оккупанты обстреляли Никополь FPV-дронами, под удар попали служебные автомобили Укрпочты. В результате обстрела уничтожены два транспортных средства, обеспечивавшие доставку почтовых отправлений в этом районе. Из-за угрозы безопасности работу передвижных отделений временно приостановили.