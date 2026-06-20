20 июня россияне обстреляли Запорожье: есть погибшие и пострадавшие

Спасатели устраняют последствия атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС Запорожья

В субботу, 20 июня, российские войска в очередной раз атаковали Запорожье и область. Раздавались мощные взрывы. В результате вражеской атаки есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Россияне нанесли удары по Запорожью: погибли мирные жители

Сегодня днём, 20 июня, российские оккупанты атаковали Запорожье управляемыми авиационными бомбами. В регионе раздавались мощные взрывы, также было видно задымление.

В 17:07 глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров предупредил об угрозе применения управляемых авиационных бомб (КАБ) по Запорожской области и г. Запорожье. Впоследствии он сообщил о громких взрывах.

По предварительной информации Федорова, в результате вражеского обстрела два человека погибли и по меньшей мере пятеро получили ранения.

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Скриншот сообщения Федорова/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 17 июня россияне нанесли массированные удары по Запорожской области, атаковав около 50 населенных пунктов. В результате обстрелов погиб один человек, еще 14 мирных жителей получили ранения. Для атак враг задействовал авиацию, артиллерию и сотни ударных дронов различных типов.

Новини.LIVE также сообщали, что российские войска поздно вечером 16 июня нанесли удары по Запорожью, в результате чего в городе возникли пожары и разрушения. Повреждены жилые дома, учебное заведение и торговый центр, также сообщается о погибшем и пострадавших. По предварительным данным, по городу было нанесено не менее пяти ударов.