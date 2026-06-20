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Головна Новини дня Росіяни атакували Запоріжжя: є загиблі та поранені

Росіяни атакували Запоріжжя: є загиблі та поранені

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Дата публікації: 20 червня 2026 18:22
Росіяни обстріляли Запоріжжя 20 червня: є загиблі та постраждалі
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС Запоріжжя

У суботу, 20 червня, російські війська вкотре атакували Запоріжжя та область. Лунали потужні вибухи. Внаслідок ворожої атаки є загиблі та поранені.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення очільника Запорізької ОВА Івана Федорова.

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Росіяни завдали ударів по Запоріжжю: загинули цивільні

Сьогодні вдень, 20 червня, російські окупанти атакували Запоріжжя керованими авіаційними бомбами. У регіоні лунали потужні вибухи, також було видно задимлення.

О 17:07 начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров попереджав про загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по Запорізькій області та м. Запоріжжя. Згодом він повідомив про гучні вибухи.

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За попередньою інформацією Федорова, внаслідок ворожого обстрілу двоє людей загинули й щонайменше п'ятеро — зазнали поранень.

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Скриншот повідомлення Федорова/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 17 червня росіяни завдали масованих ударів по Запорізькій області, атакувавши близько 50 населених пунктів. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще 14 мирних жителів отримали поранення. Для атак ворог застосовував авіацію, артилерію та сотні ударних дронів різних типів.

Новини.LIVE також писали, що російські війська пізно ввечері 16 червня завдали ударів по Запоріжжю, внаслідок чого у місті виникли пожежі та руйнування. Пошкоджено житлові будинки, освітній заклад і торговельний центр, також повідомляється про загиблу та постраждалих. За попередніми даними, по місту було завдано щонайменше п’ять ударів.

Запоріжжя Запорізька область обстріли
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
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