Масований удар по Запорізькій області: є загиблий та 14 поранених

Пошкоджений будинок після обстрілу. Фото: Запорізька ОВА

Масштабний обстріл Запорізької області влаштувала російська армія за минулу добу. Окупанти завдали майже тисячу ударів по 50 мирних населених пунктах регіону. Через ці атаки одна людина загинула, а ще 14 мирних жителів отримали поранення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Запорізької ОВА.

Авіаційні нальоти на громади та обстріли артилерії

Для обстрілів мирних громад загарбники задіяли багато різної зброї. Військові зафіксували 28 авіаційних ударів та понад 250 пострілів з артилерії по житлових кварталах.

Будинок, що вигорів через обстріл. Фото: Запорізька ОВА

"642 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Балабине, Малокатеринівку", — також повідомили у військовій адміністрації.

Знищена господарська будівля після обстрілу. Фото: Запорізька ОВА

Також росіяни вісім разів стріляли з реактивних систем залпового вогню по селах.

Читайте також:

Зруйнований будинок після обстрілу. Фото: Запорізька ОВА

Місцева влада вже отримала 72 заяви від людей про знищення або пошкодження їхнього майна. Є великі руйнування житлового сектору і пошкодження цивільних автомобілів.

Пошкодження у центрі Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА

Раніше Новини.LIVE писали, що вдень 12 червня росіяни теж атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу було пошкоджено термінал логістичного оператора, а також руйнувань зазнали багатоквартирні будинки та нежитлові будівлі.

Також ми повідомляли, що лідери країн G7 у спільній заяві оголосили про збільшення поставок ППО та далекобійних ракет Україні. Західні партнери погодили передачу ліцензій на виробництво зброї та анонсували жорсткі санкції проти нафтогазового сектору РФ.