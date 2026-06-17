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Головна Новини дня Масований удар по Запорізькій області: є загиблий та 14 поранених

Масований удар по Запорізькій області: є загиблий та 14 поранених

Ua ru
Дата публікації: 17 червня 2026 08:47
Масований удар по Запорізькій області: є загиблий та 14 поранених
Пошкоджений будинок після обстрілу. Фото: Запорізька ОВА

Масштабний обстріл Запорізької області влаштувала російська армія за минулу добу. Окупанти завдали майже тисячу ударів по 50 мирних населених пунктах регіону. Через ці атаки одна людина загинула, а ще 14 мирних жителів отримали поранення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Запорізької ОВА.

Авіаційні нальоти на громади та обстріли артилерії 

Для обстрілів мирних громад загарбники задіяли багато різної зброї. Військові зафіксували 28 авіаційних ударів та понад 250 пострілів з артилерії по житлових кварталах.

Масований удар по Запорізькій області: є загиблий та 14 поранених - фото 1
Будинок, що вигорів через обстріл. Фото: Запорізька ОВА

"642 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Балабине, Малокатеринівку", — також повідомили у військовій адміністрації.

Масований удар по Запорізькій області: є загиблий та 14 поранених - фото 2
Знищена господарська будівля після обстрілу. Фото: Запорізька ОВА

Також росіяни вісім разів стріляли з реактивних систем залпового вогню по селах.

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Масований удар по Запорізькій області: є загиблий та 14 поранених - фото 3
Зруйнований будинок після обстрілу. Фото: Запорізька ОВА

Місцева влада вже отримала 72 заяви від людей про знищення або пошкодження їхнього майна. Є великі руйнування житлового сектору і пошкодження цивільних автомобілів.

Масований удар по Запорізькій області: є загиблий та 14 поранених - фото 4
Пошкодження у центрі Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА

Раніше Новини.LIVE писали, що вдень 12 червня росіяни теж атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу було пошкоджено термінал логістичного оператора, а також руйнувань зазнали багатоквартирні будинки та нежитлові будівлі.

Також ми повідомляли, що лідери країн G7 у спільній заяві оголосили про збільшення поставок ППО та далекобійних ракет Україні. Західні партнери погодили передачу ліцензій на виробництво зброї та анонсували жорсткі санкції проти нафтогазового сектору РФ.

Запоріжжя обстріли руйнування
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
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