Масований удар по Запорізькій області: є загиблий та 14 поранених
Масштабний обстріл Запорізької області влаштувала російська армія за минулу добу. Окупанти завдали майже тисячу ударів по 50 мирних населених пунктах регіону. Через ці атаки одна людина загинула, а ще 14 мирних жителів отримали поранення.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Запорізької ОВА.
Авіаційні нальоти на громади та обстріли артилерії
Для обстрілів мирних громад загарбники задіяли багато різної зброї. Військові зафіксували 28 авіаційних ударів та понад 250 пострілів з артилерії по житлових кварталах.
"642 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Балабине, Малокатеринівку", — також повідомили у військовій адміністрації.
Також росіяни вісім разів стріляли з реактивних систем залпового вогню по селах.
Місцева влада вже отримала 72 заяви від людей про знищення або пошкодження їхнього майна. Є великі руйнування житлового сектору і пошкодження цивільних автомобілів.
Раніше Новини.LIVE писали, що вдень 12 червня росіяни теж атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу було пошкоджено термінал логістичного оператора, а також руйнувань зазнали багатоквартирні будинки та нежитлові будівлі.
Також ми повідомляли, що лідери країн G7 у спільній заяві оголосили про збільшення поставок ППО та далекобійних ракет Україні. Західні партнери погодили передачу ліцензій на виробництво зброї та анонсували жорсткі санкції проти нафтогазового сектору РФ.