Массированный удар по Запорожской области: один погибший и 14 раненых

Поврежденный дом после обстрела. Фото: Запорожская ОГА

За прошедшие сутки российская армия устроила масштабный обстрел Запорожской области. Оккупанты нанесли почти тысячу ударов по 50 мирным населенным пунктам региона. В результате этих атак один человек погиб, а еще 14 мирных жителей получили ранения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Запорожской ОВА.

Авиационные налеты на населенные пункты и артиллерийские обстрелы

Для обстрелов мирных населенных пунктов захватчики задействовали много различного оружия. Военные зафиксировали 28 авиационных ударов и более 250 артиллерийских выстрелов по жилым кварталам.

Дом, сгоревший в результате обстрела. Фото: Запорожская ОВА

"642 БПЛА различных модификаций (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Кушугум, Балабино, Малокатериновку", — также сообщили в военной администрации.

Уничтоженное хозяйственное здание после обстрела. Фото: Запорожская ОВА

Также россияне восемь раз обстреливали села из реактивных систем залпового огня.

Читайте также:

Разрушенный дом после обстрела. Фото: Запорожская ОВА

Местные власти уже получили 72 заявления от жителей об уничтожении или повреждении их имущества. Имеются значительные разрушения в жилом секторе и повреждения гражданских автомобилей.

Повреждения в центре Запорожья. Фото: Запорожская ОВА

Ранее Новини.LIVE сообщали, что днем 12 июня россияне также атаковали Запорожье. В результате обстрела был поврежден терминал логистического оператора, а также разрушениям подверглись многоквартирные дома и нежилые здания.

Также мы сообщали, что лидеры стран G7 в совместном заявлении объявили об увеличении поставок ПВО и дальнобойных ракет Украине. Западные партнеры согласовали передачу лицензий на производство оружия и объявили о введении жестких санкций против нефтегазового сектора РФ.