Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Массированный удар по Запорожской области: один погибший и 14 раненых

Массированный удар по Запорожской области: один погибший и 14 раненых

Ua ru
Дата публикации 17 июня 2026 08:47
Массированный удар по Запорожской области: один погибший и 14 раненых
Поврежденный дом после обстрела. Фото: Запорожская ОГА

За прошедшие сутки российская армия устроила масштабный обстрел Запорожской области. Оккупанты нанесли почти тысячу ударов по 50 мирным населенным пунктам региона. В результате этих атак один человек погиб, а еще 14 мирных жителей получили ранения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Запорожской ОВА.

Авиационные налеты на населенные пункты и артиллерийские обстрелы

Для обстрелов мирных населенных пунктов захватчики задействовали много различного оружия. Военные зафиксировали 28 авиационных ударов и более 250 артиллерийских выстрелов по жилым кварталам.

Массированный удар по Запорожской области: один погибший и 14 раненых - фото 1
Дом, сгоревший в результате обстрела. Фото: Запорожская ОВА

"642 БПЛА различных модификаций (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Кушугум, Балабино, Малокатериновку", — также сообщили в военной администрации.

Массированный удар по Запорожской области: один погибший и 14 раненых - фото 2
Уничтоженное хозяйственное здание после обстрела. Фото: Запорожская ОВА

Также россияне восемь раз обстреливали села из реактивных систем залпового огня.

Читайте также:
Массированный удар по Запорожской области: один погибший и 14 раненых - фото 3
Разрушенный дом после обстрела. Фото: Запорожская ОВА

Местные власти уже получили 72 заявления от жителей об уничтожении или повреждении их имущества. Имеются значительные разрушения в жилом секторе и повреждения гражданских автомобилей.

Массированный удар по Запорожской области: один погибший и 14 раненых - фото 4
Повреждения в центре Запорожья. Фото: Запорожская ОВА

Ранее Новини.LIVE сообщали, что днем 12 июня россияне также атаковали Запорожье. В результате обстрела был поврежден терминал логистического оператора, а также разрушениям подверглись многоквартирные дома и нежилые здания.

Также мы сообщали, что лидеры стран G7 в совместном заявлении объявили об увеличении поставок ПВО и дальнобойных ракет Украине. Западные партнеры согласовали передачу лицензий на производство оружия и объявили о введении жестких санкций против нефтегазового сектора РФ.

Запорожье обстрелы разрушения
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации