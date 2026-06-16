РФ атакувала Запоріжжя: горить ТЦ, будинок та є жертви

Пожежа у Запоріжжі. Фото:

Росіяни пізно ввечері, 16 червня, завдали ударів по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу у місті виникли пожежі, пошкоджені будівлі та постраждали люди.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Запорізької ОВА.

Наслідки обстрілу Запоріжжя 16 червня

У вівторок після 21:00 у Запорізькій області оголосили тривогу. Глава ОВА Іван Федоров у себе в Telegram писав, що є загроза застосування дронів та фіксувалися пуски КАБів.

Згодом стало відомо, що росіяни атакували один із районів Запоріжжя. На місці удару виникла пожежа. За словами Федорова, внаслідок обстрілу:

пошкоджено освітній заклад, вибуховою хвилею вибито вікна;

виникла пожежа у житловому будинку та торгівельному центрі;

пошкоджено приватний будинок ще в одному районі;

четверо людей звернулися за допомогою до медиків;

одна людина загинула.

Очільник ОВА додав, що попередньо, росіяни завдали 5 ударів по Запоріжжю. Наразі триває обстеження місць влучань.

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Як повідомляло Новини.LIVE, вдень 12 червня росіяни теж атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу було пошкоджено термінал логістичного оператора.

Також ми писали, що ворог вдарив по Запоріжжю вдень 6 червня. Тоді один з ударів прийшовся на дах місцевого супермаркету. Окрім того, руйнувань зазнали щонайменше 8 багатоквартирних будинків та кілька нежитлових будівель.