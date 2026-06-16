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Головна Новини дня РФ атакувала Запоріжжя: горить ТЦ, будинок та є жертви

РФ атакувала Запоріжжя: горить ТЦ, будинок та є жертви

Ua ru
Дата публікації: 16 червня 2026 23:58
РФ атакувала Запоріжжя: горить ТЦ, будинок та є жертви
Пожежа у Запоріжжі. Фото:

Росіяни пізно ввечері, 16 червня, завдали ударів по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу у місті виникли пожежі, пошкоджені будівлі та постраждали люди.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Запорізької ОВА.

Наслідки обстрілу Запоріжжя 16 червня

У вівторок після 21:00 у Запорізькій області оголосили тривогу. Глава ОВА Іван Федоров у себе в Telegram писав, що є загроза застосування дронів та фіксувалися пуски КАБів.

Згодом стало відомо, що росіяни атакували один із районів Запоріжжя. На місці удару виникла пожежа. За словами Федорова, внаслідок обстрілу:

  • пошкоджено освітній заклад, вибуховою хвилею вибито вікна;
  • виникла пожежа у житловому будинку та торгівельному центрі;
  • пошкоджено приватний будинок ще в одному районі;
  • четверо людей звернулися за допомогою до медиків;
  • одна людина загинула.

Очільник ОВА додав, що попередньо, росіяни завдали 5 ударів по Запоріжжю. Наразі триває обстеження місць влучань.

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Один з постів Федорова про наслідки атаки. Фото: скриншот

Як повідомляло Новини.LIVE, вдень 12 червня росіяни теж атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу було пошкоджено термінал логістичного оператора.

Також ми писали, що ворог вдарив по Запоріжжю вдень 6 червня. Тоді один з ударів прийшовся на дах місцевого супермаркету. Окрім того, руйнувань зазнали щонайменше 8 багатоквартирних будинків та кілька нежитлових будівель.

пожежа Запоріжжя загиблі
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
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