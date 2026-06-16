РФ атакувала Запоріжжя: горить ТЦ, будинок та є жертви
Росіяни пізно ввечері, 16 червня, завдали ударів по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу у місті виникли пожежі, пошкоджені будівлі та постраждали люди.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Запорізької ОВА.
Наслідки обстрілу Запоріжжя 16 червня
У вівторок після 21:00 у Запорізькій області оголосили тривогу. Глава ОВА Іван Федоров у себе в Telegram писав, що є загроза застосування дронів та фіксувалися пуски КАБів.
Згодом стало відомо, що росіяни атакували один із районів Запоріжжя. На місці удару виникла пожежа. За словами Федорова, внаслідок обстрілу:
- пошкоджено освітній заклад, вибуховою хвилею вибито вікна;
- виникла пожежа у житловому будинку та торгівельному центрі;
- пошкоджено приватний будинок ще в одному районі;
- четверо людей звернулися за допомогою до медиків;
- одна людина загинула.
Очільник ОВА додав, що попередньо, росіяни завдали 5 ударів по Запоріжжю. Наразі триває обстеження місць влучань.
Як повідомляло Новини.LIVE, вдень 12 червня росіяни теж атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу було пошкоджено термінал логістичного оператора.
Також ми писали, що ворог вдарив по Запоріжжю вдень 6 червня. Тоді один з ударів прийшовся на дах місцевого супермаркету. Окрім того, руйнувань зазнали щонайменше 8 багатоквартирних будинків та кілька нежитлових будівель.