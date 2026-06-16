Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Россия атаковала Запорожье: горит ТЦ и жилой дом, есть жертвы

Россия атаковала Запорожье: горит ТЦ и жилой дом, есть жертвы

Ua ru
Дата публикации 16 июня 2026 23:58
Россия атаковала Запорожье: горит торговый центр, жилой дом, есть жертвы
Пожар в Запорожье. Фото:

Поздно вечером 16 июня россияне нанесли удары по Запорожью. В результате обстрела в городе возникли пожары, были повреждены здания и пострадали люди.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Запорожской ОВА.

Последствия обстрела Запорожья 16 июня

Во вторник после 21:00 в Запорожской области объявили тревогу. Глава ОВА Иван Федоров в своем Telegram писал, что существует угроза применения дронов и фиксировались запуски КАБ.

Впоследствии стало известно, что россияне атаковали один из районов Запорожья. На месте удара возник пожар. По словам Федорова, в результате обстрела:

  • повреждено учебное заведение, взрывной волной выбиты окна;
  • возник пожар в жилом доме и торговом центре;
  • поврежден частный дом еще в одном районе;
  • четыре человека обратились за помощью к медикам;
  • один человек погиб.

Глава ОВА добавил, что, по предварительным данным, россияне нанесли 5 ударов по Запорожью. В настоящее время продолжается обследование мест попаданий.

Читайте также:
Обстріл Запоріжжя 16 червня - горить ТЦ, будинок та пошкоджено освітній заклад
Один из постов Федорова о последствиях атаки. Фото: скриншот

Как сообщало Новини.LIVE, днем 12 июня россияне также атаковали Запорожье. В результате обстрела был поврежден терминал логистического оператора.

Также мы писали, что враг нанес удар по Запорожью днём 6 июня. Тогда один из ударов пришёлся на крышу местного супермаркета. Кроме того, разрушениям подверглись как минимум 8 многоквартирных домов и несколько нежилых зданий.

пожар Запорожье погибшие
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации