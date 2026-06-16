Россия атаковала Запорожье: горит торговый центр, жилой дом, есть жертвы

Россия атаковала Запорожье: горит ТЦ и жилой дом, есть жертвы
Поздно вечером 16 июня россияне нанесли удары по Запорожью. В результате обстрела в городе возникли пожары, были повреждены здания и пострадали люди.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Запорожской ОВА.
Последствия обстрела Запорожья 16 июня
Во вторник после 21:00 в Запорожской области объявили тревогу. Глава ОВА Иван Федоров в своем Telegram писал, что существует угроза применения дронов и фиксировались запуски КАБ.
Впоследствии стало известно, что россияне атаковали один из районов Запорожья. На месте удара возник пожар. По словам Федорова, в результате обстрела:
- повреждено учебное заведение, взрывной волной выбиты окна;
- возник пожар в жилом доме и торговом центре;
- поврежден частный дом еще в одном районе;
- четыре человека обратились за помощью к медикам;
- один человек погиб.
Глава ОВА добавил, что, по предварительным данным, россияне нанесли 5 ударов по Запорожью. В настоящее время продолжается обследование мест попаданий.
Как сообщало Новини.LIVE, днем 12 июня россияне также атаковали Запорожье. В результате обстрела был поврежден терминал логистического оператора.
Также мы писали, что враг нанес удар по Запорожью днём 6 июня. Тогда один из ударов пришёлся на крышу местного супермаркета. Кроме того, разрушениям подверглись как минимум 8 многоквартирных домов и несколько нежилых зданий.