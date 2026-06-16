Россия атаковала Запорожье: горит торговый центр, жилой дом, есть жертвы

Пожар в Запорожье. Фото:

Поздно вечером 16 июня россияне нанесли удары по Запорожью. В результате обстрела в городе возникли пожары, были повреждены здания и пострадали люди.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Запорожской ОВА.

Последствия обстрела Запорожья 16 июня

Во вторник после 21:00 в Запорожской области объявили тревогу. Глава ОВА Иван Федоров в своем Telegram писал, что существует угроза применения дронов и фиксировались запуски КАБ.

Впоследствии стало известно, что россияне атаковали один из районов Запорожья. На месте удара возник пожар. По словам Федорова, в результате обстрела:

повреждено учебное заведение, взрывной волной выбиты окна;

возник пожар в жилом доме и торговом центре;

поврежден частный дом еще в одном районе;

четыре человека обратились за помощью к медикам;

один человек погиб.

Глава ОВА добавил, что, по предварительным данным, россияне нанесли 5 ударов по Запорожью. В настоящее время продолжается обследование мест попаданий.

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Как сообщало Новини.LIVE, днем 12 июня россияне также атаковали Запорожье. В результате обстрела был поврежден терминал логистического оператора.

Также мы писали, что враг нанес удар по Запорожью днём 6 июня. Тогда один из ударов пришёлся на крышу местного супермаркета. Кроме того, разрушениям подверглись как минимум 8 многоквартирных домов и несколько нежилых зданий.