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Главная Новости дня Россия обстреляла Никополь: под атаку попали автомобили Укрпочты

Россия обстреляла Никополь: под атаку попали автомобили Укрпочты

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Дата публикации 20 июня 2026 17:29
Россияне атаковали Никополь: уничтожены автомобили Укрпочты
Автомобиль Укрпочты, уничтоженный в результате удара со стороны РФ. Фото: Укрпочта/Facebook

Российские войска атаковали Никополь с помощью FPV-дронов, под удар попал транспорт Укрпочты. В результате обстрела были уничтожены два служебных автомобиля. В связи с обстановкой в сфере безопасности работу передвижных отделений в этом районе временно приостановили.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщения Укрпочты и Министерства развития громад и территорий Украины в субботу, 20 июня.

Атака РФ на Нікополь 20 червня
Последствия атаки РФ на Никополь. Фото: Укрпочта/Facebook

Россияне атаковали автомобили Укрпочты в Никополе

Сегодня, 20 июня, российские войска с помощью беспилотников атаковали Никополь. Вражеские FPV-дроны поразили два автомобиля Укрпочты, которые обеспечивали предоставление почтовых услуг жителям громад Никопольского района. В результате удара транспортные средства были уничтожены.

К счастью, обошлось без пострадавших. Во время воздушной тревоги сотрудники предприятия находились в укрытии, поэтому никто из них не получил травм.

В Укрпочте отметили, что это уже четвертый служебный автомобиль, потерянный в Никопольском районе только за последнюю неделю из-за российских обстрелов.

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Из соображений безопасности компания приняла решение временно приостановить работу передвижных отделений в районе. В настоящее время специалисты работают над альтернативными решениями и дополнительными мерами защиты для сотрудников и клиентов.

После внедрения необходимых мер безопасности передвижные отделения должны возобновить работу в населённых пунктах района.

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Скриншот сообщения Укрпочты/Facebook
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Скриншот сообщения Министерства развития громад и территорий/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 16 июня в Никополе российские войска атаковали мирных жителей с помощью FPV-дрона, в результате чего погибли люди. Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил о трех жертвах удара, среди которых мать и сын. Атака произошла внезапно, когда люди шли по дороге в городе.

Новини.LIVE также писали, что Россия в ночь на 20 июня атаковала Украину 99 ударными и имитационными беспилотниками различных типов. Силы противовоздушной обороны сбили или подавили 92 дрона на севере, юге и востоке страны. При этом зафиксировано попадание семи БпЛА в трех местах и падение обломков ещё в трёх местах.

Укрпошта обстрелы Никополь
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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