Росіяни атакували Нікополь: знищено автомобілі Укрпошти

Знищений автомобіль Укрпошти внаслідок удару РФ. Фото: Укрпошта/Facebook

Російські війська атакували Нікополь FPV-дронами, під удар потрапив транспорт Укрпошти. Внаслідок обстрілу було знищено два службові автомобілі. Через безпекову ситуацію роботу пересувних відділень у районі тимчасово призупинили.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Укрпошти й Міністерства розвитку громад та територій України у суботу, 20 червня.

Наслідки атаки РФ на Нікополь. Фото: Укрпошта/Facebook

Росіяни атакували автомобілі Укрпошти у Нікополі

Сьогодні, 20 червня, російські війська безпілотниками атакували Нікополь. Ворожі FPV-дрони влучили у два автомобілі Укрпошти, які забезпечували надання поштових послуг мешканцям громад Нікопольського району. Внаслідок удару транспортні засоби були знищені.

На щастя, минулося без постраждалих. Під час повітряної тривоги працівники підприємства перебували в укритті, тому ніхто з них не зазнав травм.

В Укрпошті зазначили, що це вже четвертий службовий автомобіль, втрачений у Нікопольському районі лише за останній тиждень через російські обстріли.

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З міркувань безпеки компанія ухвалила рішення тимчасово призупинити роботу пересувних відділень у районі. Наразі фахівці працюють над альтернативними рішеннями та додатковими заходами захисту для працівників і клієнтів.

Після впровадження необхідних безпекових заходів пересувні відділення мають відновити роботу в громадах району.

Скриншот повідомлення Укрпошти/Facebook

Скриншот повідомлення Міністерства розвитку громад та територій/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 16 червня у Нікополі російські війська атакували цивільних FPV-дроном, унаслідок чого загинули люди. Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив про три жертви удару, серед яких мати та син. Атака сталася раптово під час руху людей дорогою в місті.

Новини.LIVE також писали, що Росія в ніч проти 20 червня атакувала Україну 99 ударними та імітаційними безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 92 дрони на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано влучання семи БпЛА на трьох локаціях і падіння уламків ще у трьох місцях.