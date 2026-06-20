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Головна Новини дня Нічна атака Росії: сили ППО України збили майже всі цілі

Нічна атака Росії: сили ППО України збили майже всі цілі

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Дата публікації: 20 червня 2026 09:32
Україна збила 92 дрони РФ під час нічної атаки 20 червня
Сили ППО України. Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти у ніч проти 20 червня атакували Україну дронами. Загалом противник запускав 99 ударних безпілотників типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та імітаторами "Пародія". Сили протиповітряної оборони збили майже всі цілі.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ, передає Новини.LIVE.

Нічна атака окупантів 20 червня

Повітряний напад Росії відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи.

"За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 92 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", — йдеться у повідомленні.

Однак зафіксовано влучання семи ударних дронів на трьох локаціях, а також падіння уламків на трьох.

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У Повітряних силах додали, що російська атака продовжується. У повітрі наразі фіксуються ворожі дрони.

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Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, 19 червня російські окупанти атакували Павлоград Дніпропетровської області, внаслідок чого загинула дитина. Також відомо про поранену 49-річну жінку.

А 17 червня Росія масовано завдавала ударів по місту Тростянець на Сумщині. Зокрема, окупанти знищили всі місцеві автозаправки.

війна обстріли ППО
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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