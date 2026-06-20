Украина сбила 92 дрона РФ во время ночной атаки 20 июня

Силы ПВО Украины. Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты в ночь на 20 июня атаковали Украину с помощью дронов. Всего противник запустил 99 ударных беспилотников типов Shahed, "Гербера", "Италмас" и имитаторов "Пародия". Силы противовоздушной обороны сбили почти все цели.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ, передает Новини.LIVE.

Ночная атака оккупантов 20 июня

Воздушное нападение России отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы.

"По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 92 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны", — говорится в сообщении.

Однако зафиксировано попадание семи ударных дронов в трех точках, а также падение обломков в трёх.

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В Воздушных силах добавили, что российская атака продолжается. В воздухе в настоящее время фиксируются вражеские дроны.

Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, 19 июня российские оккупанты атаковали Павлоград Днепропетровской области, в результате чего погиб ребенок. Также известно о раненой 49-летней женщине.

А 17 июня Россия наносила массированные удары по городу Тростянец в Сумской области. В частности, оккупанты уничтожили все местные автозаправки.