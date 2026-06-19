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Главная Новости дня Россия атаковала Павлоград: погиб ребенок, ранена женщина

Россия атаковала Павлоград: погиб ребенок, ранена женщина

Ua ru
Дата публикации 19 июня 2026 09:30
Российский обстрел Павлограда 19 июня: погиб ребенок и ранена женщина
Последствия российского обстрела Павлограда 19 июня. Фото: Днепропетровская ОВА

Российские оккупанты в пятницу, 19 июня, атаковали Павлоград в Днепропетровской области. В результате обстрела погибла 8-летняя девочка. Кроме того, один человек получил ранения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает Новини.LIVE.

Российский обстрел Павлограда 19 июня

Российские оккупанты нанесли удар по Павлограду сегодня утром. В результате атаки погиб ребенок, а ранения получила 49-летняя женщина, состояние которой оценивается как средней тяжести.

В результате вражеского обстрела загорелись два частных дома, а один дом — разрушен.

Другие обстрелы Днепропетровской области

Ганжа сообщил, что противник атаковал три района Днепропетровской области артиллерией и беспилотниками. В частности, в Никопольском районе под ударом оказались Никополь, Червоногригоровская, Покровская, Мировская и Марганецкая громады. В результате атаки были повреждены предприятие, почтовое отделение, частные дома и автомобиль.

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Синельниковском районе противник нанес удар по Дубовиковской и Васильковской общинам. Повреждены спортивная школа и неэксплуатируемое здание. В Павлограде загорелись частные дома", — говорится в сообщении.

Как писали Новини.LIVE, в ночь на 17 июня Россия нанесла массированный удар по городу Тростянец в Сумской области. Известно, что противник уничтожил все автозаправки.

Кроме того, недавно оккупанты массированно атаковали Запорожскую область. Враг нанес почти тысячу ударов по 50 населенным пунктам. В результате обстрела погиб один человек, еще 14 получили ранения.

Днепропетровская область обстрелы Павлоград
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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