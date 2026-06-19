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Головна Новини дня Росія атакувала Павлоград: загинула дитина та поранено жінку

Росія атакувала Павлоград: загинула дитина та поранено жінку

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Дата публікації: 19 червня 2026 09:30
Російський обстріл Павлограда 19 червня: загинула дитина та поранено жіку
Наслідки російського обстрілу Павлограда 19 червня. Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські окупанти у пʼятницю, 19 червня, атакували Павлоград Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілу загинула 8-річна дівчинка. Крім того, одна людина отримала поранення.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Новини.LIVE.

Російський обстріл Павлограда 19 червня

Російські окупанти вдарили по Павлограду сьогодні зранку. Внаслідок атаки загинула дитина та поранення отримала 49-річна жінка, стан якої оцінюють як середньої тяжкості. 

Через ворожий обстріл зайнялися два приватні будинки, а одна оселя — зруйнована.

Інші обстріли Дніпропетровщини

Ганжа повідомив, що противник атакував три райони Дніпропетровщини артилерією та безпілотниками. Зокрема, на Нікопольщині під ударом був Нікополь, Червоногригорівська, Покровська, Покровська, Мирівська та Марганецька громади. Внаслідок атаки понівечені підприємство, поштове відділення, приватні будинки та автомобіль.

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Пожежа внаслідок російського обстрілу Дніпропетровщини. Фото: Дніпропетровська ОВА

Синельниківському районі противник завдав удару по Дубовиківській і Васильківській громадах. Пошкоджені спортивна школа та будівля, що не експлуатується. У Павлограді зайнялися приватні будинки", — йдеться у повідомленні.

Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 17 червня Росія масовано вдарила по місту Тростянець на Сумщині. Відомо, що противник знищив всі автозаправки.

Крім того, нещодавно окупанти масовано атакували Запорізьку область. Ворог завдав майже тисячу ударів по 50 населених пунктах. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще 14 отримали поранення.

Дніпропетровська область обстріли Павлоград
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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