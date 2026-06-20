Зеленський закликав сьогодні вночі уважно ставитись до повітряних тривог

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський закликав українців найближчим часом максимально уважно реагувати на сигнали повітряної тривоги. Він попередив, що Росія підготувалася до нового масованого удару. Окремо глава держави повідомив про наслідки вже здійснених атак і роботу української ППО.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на вечірнє відеозвернення Володимира Зеленського у суботу, 20 червня.

Зеленський попередив про новий масований удар РФ найближчим часом

Сьогодні ввечері, 20 червня, Володимир Зеленський закликав українців особливо уважно ставитись до повітряних тривог сьогодні вночі та найближчим часом.

За даними глави держави, протягом дня Росія вже застосувала проти України понад 200 дронів-камікадзе типу "Шахед". Частину з них вдалося збити, однак зафіксовані влучання по різних регіонах, є загиблі та постраждалі.

Найскладніша ситуація була в Запоріжжі, також удари фіксувалися на Донеччині, Сумщині, Харківщині та Дніпровщині, а в Києві оголошували повітряну тривогу.

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"Сьогодні вночі та найближчим часом треба особливо уважно ставитись до повітряних тривог: росіяни підготувались до нового масованого удару. Будь ласка, бережіть себе", — звернувся до громадян Зеленський.

Водночас він наголосив, що Росія продовжує війну, попри наявні дипломатичні пропозиції щодо її завершення. Лідер підкреслив, що Україна наполягає на реальних переговорах і готова до прямого діалогу з російською стороною за участі міжнародних партнерів.

"Росіяни не зупиняють війну, хоча всі пропозиції щодо цього — реальні формати, можливості реальні, усе вже давно у них на столі і Путін має зробити вибір на користь дипломатії та нормального миру. Наша пропозиція зустрічі — пропозиція Путіну — прямої і чесної розмови у форматі Україна — Росія за підтримки партнерів — наша пропозиція залишається в силі. І це важливо, щоб війна все ж таки була закінчена миром", — зауважив президент.

Також Зеленський подякував міжнародним партнерам за підтримку України, однак зазначив, що рівень тиску на Росію досі недостатній. За його словами, цього тижня Україна досягла нових домовленостей зі Сполученими Штатами та європейськими партнерами щодо посилення санкцій і військової допомоги.

"Я дякую всім партнерам, які допомагають нам – Україні. Зараз тиску ще недостатньо. І за цей тиждень нам вдалося досягти нових домовленостей з нашими партнерами, зокрема з Америкою, щоб тиск все ж таки був і щоб був достатнім. Сполучені Штати та всі партнери в Європі, в Групі семи однаково оцінюють ситуацію і готові підтримувати Україну і надалі. Я дякую вам за це", — сказав глава держави.

Окремо лідер відзначив результати українських військових, зокрема Сил спеціальних операцій ЗСУ. За його словами, далекобійні удари досягли об’єктів у Тюменському регіоні Росії, а також застосовувалися модернізовані українські дрони, здатні вражати цілі на відстані до 3000 кілометрів. Президент наголосив, що ці дії є відповіддю на російські атаки та частиною системної стратегії тиску на агресора.

Новини.LIVE інформували, що російські війська атакували Запоріжжя та область керованими авіабомбами 20 червня, в місті пролунали потужні вибухи. Внаслідок удару є загиблі та поранені серед цивільних, пошкоджено інфраструктуру. За попередніми даними Запорізької ОВА, загинули щонайменше двоє людей, ще п’ятеро отримали поранення.

Новини.LIVE також писали, що 20 червня окупанти обстріляли Нікополь FPV-дронами, під удар потрапили службові автомобілі Укрпошта. Внаслідок обстрілу знищено два транспортні засоби, які забезпечували доставлення поштових послуг у районі. Через загрозу безпеці роботу пересувних відділень тимчасово призупинили.