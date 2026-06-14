Психолог: украинцы могут игнорировать тревогу из-за хронической усталости

Елена Бортникова. Фото: кадр из видео

Доктор философских наук и директор психологического центра "ДиЛенД" Елена Бортникова объяснила, почему украинцы все чаще игнорируют воздушные тревоги и не идут в укрытие. По ее словам, такая реакция может быть следствием хронической усталости и эмоциональной перегрузки.

Об этом Елена Бортникова рассказала в интервью журналистке Новини.LIVE Анне Сирик.

Игнорирование воздушных тревог

Бортникова говорит, что все на уровне социума живут в марафоне войны. По ее словам, состояние апатии предшествует депрессивному. Люди устали действовать и реагировать так же остро, как раньше.

"Мы же все чистим зубы, моем голову и делаем это не потому, что есть настроение, а потому, что есть определенный алгоритм поддержания личной гигиены. Когда мы говорим об обеспечении безопасности для себя и для своих близких, здесь тоже должен быть просто технически обусловленный алгоритм", — отметила она.

После объявления тревоги необходимо переходить в укрытие или хотя бы в безопасное место по правилу двух стен.

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"Если такое настроение "не пойду в укрытие, прилетит — так прилетит" у человека постоянно слышится, он это осознает, то здесь нужно посмотреть, нет ли признаков депрессии. Ее запускать не стоит, потому что она редко проходит сама по себе", — добавила Бортникова.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Елену Бортникову, во время обстрелов и взрывов человек испытывает экстремальный стресс, в ответ на который организм включает защитные реакции. Это может заметно влиять на поведение — кто-то замирает, кто-то инстинктивно ищет укрытие, а другие реагируют паникой.

А 14 июня российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область. В частности, на Васильковскую громаду было сброшено десять авиабомб.