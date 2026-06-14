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Главная Новости дня Психолог объяснила, почему во время атак люди замирают и впадают в панику

Психолог объяснила, почему во время атак люди замирают и впадают в панику

Ua ru
Дата публикации 14 июня 2026 07:35
Психолог объяснила, почему во время атак люди замирают и впадают в панику
Психолог Елена Бортникова. Фото: кадр из видео

Во время обстрелов и взрывов человек испытывает чрезвычайно сильный стресс. В такие моменты организм автоматически запускает механизмы самосохранения, из-за чего поведение может меняться. Именно поэтому одни замирают на месте, другие спешат спрятаться, а некоторые реагируют агрессией или паникой.

Об этом журналистке Новини.LIVE Анне Сирик рассказала доктор философских наук и директор психологического центра "ДіЛенД" Елена Бортникова.

Стресс сверхвысокой интенсивности: что происходит с человеком во время обстрелов

Бортникова отметила, что во время воздушной тревоги, звуков работы ПВО или взрывов активизируются древнейшие механизмы мозга, отвечающие за реакцию на опасность. Именно поэтому люди могут по-разному реагировать на угрозу: замирать на месте, в спешке собирать вещи, бежать в укрытие или к родным, а иногда даже проявлять агрессию.

"Мы можем застыть и не двигаться, можем броситься в убежище или к ребенку, а можем реагировать с злостью. Все это является нормальной реакцией на опасность", — пояснила психолог.

Она отметила, что после пережитого стресса важно помочь нервной системе вернуться к состоянию равновесия. Наиболее эффективно это делать с помощью физической активности, поскольку в момент сильного дистресса рациональное мышление работает ограниченно.

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Специалист советует использовать простые упражнения: потрясти руками и ногами, сделать несколько легких прыжков или подниматься на носочки и резко опускаться на всю стопу. Такие движения создают вибрацию в теле и помогают снизить уровень напряжения.

По ее словам, подобным образом ведут себя и животные после пережитого стресса — они инстинктивно сбрасывают напряжение через движения тела. Это помогает организму активизировать процессы восстановления и стабилизировать работу нервной системы.

Психолог отмечает, что в период сильного эмоционального потрясения сложно влиять на свое состояние только словами или логическими убеждениями. Именно поэтому после обстрелов или других травматических событий важно прежде всего позаботиться о физическом восстановлении, которое поможет психике быстрее вернуться к равновесию.

Как писали Новини.LIVE, 13 июня российские войска нанесли массированный удар по Днепропетровской области. В результате обстрела а пострадали девять человек. БПЛА и авиабомбы попали более 20 раз.

Также недавно президент Владимир Зеленский подтвердил поражение Украиной стратегически важного завода в Чебоксарах, а также нефтеперерабатывающего завода в Самарской области РФ. Атака была осуществлена с помощью FP-5 Flamingo.

психология обстрелы война в Украине
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
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