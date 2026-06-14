Психологиня пояснила, чому під час атак люди завмирають і панікують

Психологиня Олена Бортнікова. Фото: кадр із відео

Під час обстрілів та вибухів людина переживає надзвичайно сильний стрес. У такі моменти організм автоматично запускає механізми самозбереження, через що поведінка може змінюватися. Саме тому одні завмирають на місці, інші поспішають сховатися, а дехто реагує через агресію чи паніку.

Про це журналістці Новини.LIVE Анні Сірик розповіла докторка філософських наук та директорка психологічного центру "ДіЛенД" Олена Бортнікова.

Стрес надвисокої інтенсивності: що відбувається з людиною під час обстрілів

Бортнікова зазначила, що під час повітряної тривоги, звуків роботи ППО чи вибухів активізуються найдавніші механізми мозку, які відповідають за реакцію на небезпеку. Саме тому люди можуть по-різному реагувати на загрозу: завмирати на місці, поспіхом збирати речі, бігти в укриття або до рідних, а інколи навіть проявляти агресію.

"Ми можемо заклякнути й не рухатися, можемо кинутися до сховища або до дитини, а можемо реагувати через злість. Усе це є нормальною реакцією на небезпеку", — пояснила психологиня.

Вона зазначила, що після пережитого стресу важливо допомогти нервовій системі повернутися до стану рівноваги. Найефективніше це робити через фізичну активність, оскільки в момент сильного дистресу раціональне мислення працює обмежено.

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Фахівчиня радить використовувати прості вправи: потрусити руками та ногами, зробити кілька легких стрибків або підніматися на носочки й різко опускатися на всю стопу. Такі рухи створюють вібрацію в тілі та допомагають знизити рівень напруги.

За її словами, подібним чином поводяться й тварини після пережитого стресу — вони інстинктивно струшують напругу через рухи тіла. Це допомагає організму активізувати процеси відновлення та стабілізувати роботу нервової системи.

Психологиня наголошує, що в період сильного емоційного потрясіння складно впливати на свій стан лише словами або логічними переконаннями. Саме тому після обстрілів чи інших травматичних подій важливо насамперед подбати про фізичне відновлення, яке допоможе психіці швидше повернутися до рівноваги.

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