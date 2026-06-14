Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Психологиня пояснила, чому під час атак люди завмирають і панікують

Психологиня пояснила, чому під час атак люди завмирають і панікують

Ua ru
Дата публікації: 14 червня 2026 07:35
Психологиня пояснила, чому під час атак люди завмирають і панікують
Психологиня Олена Бортнікова. Фото: кадр із відео

Під час обстрілів та вибухів людина переживає надзвичайно сильний стрес. У такі моменти організм автоматично запускає механізми самозбереження, через що поведінка може змінюватися. Саме тому одні завмирають на місці, інші поспішають сховатися, а дехто реагує через агресію чи паніку.

Про це журналістці Новини.LIVE Анні Сірик розповіла докторка філософських наук та директорка психологічного центру "ДіЛенД" Олена Бортнікова.

Стрес надвисокої інтенсивності: що відбувається з людиною під час обстрілів

Бортнікова зазначила, що під час повітряної тривоги, звуків роботи ППО чи вибухів активізуються найдавніші механізми мозку, які відповідають за реакцію на небезпеку. Саме тому люди можуть по-різному реагувати на загрозу: завмирати на місці, поспіхом збирати речі, бігти в укриття або до рідних, а інколи навіть проявляти агресію.

"Ми можемо заклякнути й не рухатися, можемо кинутися до сховища або до дитини, а можемо реагувати через злість. Усе це є нормальною реакцією на небезпеку", — пояснила психологиня.

Вона зазначила, що після пережитого стресу важливо допомогти нервовій системі повернутися до стану рівноваги. Найефективніше це робити через фізичну активність, оскільки в момент сильного дистресу раціональне мислення працює обмежено.

Читайте також:

Фахівчиня радить використовувати прості вправи: потрусити руками та ногами, зробити кілька легких стрибків або підніматися на носочки й різко опускатися на всю стопу. Такі рухи створюють вібрацію в тілі та допомагають знизити рівень напруги.

За її словами, подібним чином поводяться й тварини після пережитого стресу — вони інстинктивно струшують напругу через рухи тіла. Це допомагає організму активізувати процеси відновлення та стабілізувати роботу нервової системи.

Психологиня наголошує, що в період сильного емоційного потрясіння складно впливати на свій стан лише словами або логічними переконаннями. Саме тому після обстрілів чи інших травматичних подій важливо насамперед подбати про фізичне відновлення, яке допоможе психіці швидше повернутися до рівноваги.

Як писали Новини.LIVE, 13 червня російські війська масовано вдарили по Дніпропетровщині. Внаслідоу обстрілу постраждали дев’ятеро людей. БпЛА та авіабомби влучити понад 20 разів.

Також нещодавно президент Володимир Зеленський підтвердив ураження Україною стратегічно важливого заводу в Чебоксарах, а також нафтопереробного заводу в Самарській області РФ. Атака було здійснено за допомогою FP-5 Flamingo.

психологія обстріли війна в Україні
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації