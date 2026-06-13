Ворог атакував Дніпропетровщину понад 20 разів: є поранені

Ілюстративне фото рятувальників ДСНС. Фото: ДСНС

У Дніпропетровській області внаслідок ворожих атак 13 червня постраждали дев’ятеро людей. Російські війська понад 20 разів били по регіону безпілотниками та авіабомбами, атакуючи одразу три райони.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на Олександра Ганжу, очільника Дніпропетровської ОВА.

Понад 20 атак по Дніпропетровщині: є руйнування і поранені

Під ударом опинився Синельниківський район, де були атаковані Васильківська, Миколаївська, Петропавлівська та Шахтарська громади. Внаслідок обстрілів пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, а також автомобілі, виникла пожежа на ринку. За попередніми даними, поранення отримали дев’ятеро людей, шестеро з них госпіталізовані, стан 40-річного чоловіка залишається тяжким.

Наслідки атаки РФ на Дніпропетровську область. Фото: Дніпропетровська обласна військова адміністрація

Також під вогнем опинився Нікопольський район, де атаки фіксувалися в Нікополі, Червоногригорівській, Марганецькій і Мирівській громадах. Там пошкоджено приватні будинки та господарську споруду.

У Кам’янському районі ворожий удар прийшовся по об’єктах інфраструктури, інформація про масштаби руйнувань уточнюється.

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Новини.LIVE повідомляли, що російська армія ввечері 10 червня здійснила масовану атаку безпілотниками по кількох районах Дніпропетровської області, що призвело до значних руйнувань і поранень серед цивільного населення. Найскладніша ситуація склалася у Павлограді, де ворожий дрон влучив у житлову багатоповерхівку, внаслідок чого постраждали п’ятеро людей, серед них — 13-річна дитина.

Новини.LIVE інформували, що російська армія в ніч проти 11 червня завдала ударів по Дніпропетровській області, внаслідок чого загинула одна людина та ще 16 мирних жителів отримали поранення. Під масованим вогнем опинилися житлові квартали, а також інфраструктурні й промислові об’єкти в Павлограді, Нікополі, Синельниківському та Криворізькому районах.