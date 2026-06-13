Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Враг нанес более 20 ударов по Днепропетровской области: есть раненые

Враг нанес более 20 ударов по Днепропетровской области: есть раненые

Ua ru
Дата публикации 13 июня 2026 09:10
Враг нанес более 20 ударов по Днепропетровской области: есть раненые
Иллюстративное фото спасателей ГСЧС. Фото: ГСЧС

В Днепропетровской области в результате вражеских атак 13 июня пострадали девять человек. Российские войска более 20 раз наносили удары по региону с помощью беспилотников и авиабомб, атакуя сразу три района.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Александра Ганжу, главу Днепропетровской ОГА.

Более 20 атак по Днепропетровской области: есть разрушения и раненые

Под ударом оказался Синельниковский район, где были атакованы Васильковская, Николаевская, Петропавловская и Шахтерская общины. В результате обстрелов повреждены многоквартирные и частные дома, а также автомобили, возник пожар на рынке. По предварительным данным, ранения получили девять человек, шестеро из них госпитализированы, состояние 40-летнего мужчины остается тяжелым.

Ворог атакував Дніпропетровщину понад 20 разів: є поранені - фото 1
Последствия атаки РФ на Днепропетровскую область. Фото: Днепропетровская областная военная администрация

Также под обстрелом оказался Никопольский район, где атаки фиксировались в Никополе, Червоногригоровской, Марганецкой и Мировской общинах. Там повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

В Каменском районе вражеский удар пришелся по объектам инфраструктуры, информация о масштабах разрушений уточняется.

Читайте также:

Новини.LIVE сообщали, что российская армия вечером 10 июня осуществила массированную атаку беспилотниками по нескольким районам Днепропетровской области, что привело к значительным разрушениям и ранениям среди гражданского населения. Наиболее сложная ситуация сложилась в Павлограде, где вражеский дрон попал в жилой многоэтажный дом, в результате чего пострадали пять человек, среди них — 13-летний ребенок.

Новини.LIVE сообщали, что российская армия в ночь на 11 июня нанесла удары по Днепропетровской области, в результате чего погиб один человек и еще 16 мирных жителей получили ранения. Под массированным огнем оказались жилые кварталы, а также инфраструктурные и промышленные объекты в Павлограде, Никополе, Синельниковском и Криворожском районах.

война в Украине атака Днепропетровская ОВА
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации