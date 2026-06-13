Враг нанес более 20 ударов по Днепропетровской области: есть раненые

Иллюстративное фото спасателей ГСЧС. Фото: ГСЧС

В Днепропетровской области в результате вражеских атак 13 июня пострадали девять человек. Российские войска более 20 раз наносили удары по региону с помощью беспилотников и авиабомб, атакуя сразу три района.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Александра Ганжу, главу Днепропетровской ОГА.

Более 20 атак по Днепропетровской области: есть разрушения и раненые

Под ударом оказался Синельниковский район, где были атакованы Васильковская, Николаевская, Петропавловская и Шахтерская общины. В результате обстрелов повреждены многоквартирные и частные дома, а также автомобили, возник пожар на рынке. По предварительным данным, ранения получили девять человек, шестеро из них госпитализированы, состояние 40-летнего мужчины остается тяжелым.

Последствия атаки РФ на Днепропетровскую область. Фото: Днепропетровская областная военная администрация

Также под обстрелом оказался Никопольский район, где атаки фиксировались в Никополе, Червоногригоровской, Марганецкой и Мировской общинах. Там повреждены частные дома и хозяйственные постройки.

В Каменском районе вражеский удар пришелся по объектам инфраструктуры, информация о масштабах разрушений уточняется.

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Новини.LIVE сообщали, что российская армия в ночь на 11 июня нанесла удары по Днепропетровской области, в результате чего погиб один человек и еще 16 мирных жителей получили ранения. Под массированным огнем оказались жилые кварталы, а также инфраструктурные и промышленные объекты в Павлограде, Никополе, Синельниковском и Криворожском районах.