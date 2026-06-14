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Головна Новини дня Психологиня: українці можуть ігнорувати тривогу через хронічну втому

Психологиня: українці можуть ігнорувати тривогу через хронічну втому

Ua ru
Дата публікації: 14 червня 2026 16:49
Психологиня: українці можуть ігнорувати тривогу через хронічну втому
Олена Бортнікова. Фото: кадр з відео

Докторка філософських наук та директорка психологічного центру "ДіЛенД" Олена Бортнікова пояснила, чому українці дедалі частіше ігнорують повітряні тривоги та не йдуть в укриття. За її словами, така реакція може бути наслідком хронічної втоми та емоційного перевантаження.

Про це Олена Бортнікова сказала в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Анні Сірик.

Ігнорування повітряних тривог

Бортнікова каже, що усі на рівні соціуму живуть в марафоні війни. За її словами, стан апатії передує депресивному. Люди втомилися діяти та реагувати так само гостро, як раніше. 

"Ми ж усі чистимо зуби, миємо голову і робимо це не тому, що є настрій, а тому, що є певний алгоритм підтримання особистої гігієни. Коли ми говоримо про забезпечення безпеки для себе і для своїх близьких, тут має бути теж просто технічно обумовлений алгоритм", — зазначила вона.

Після оголошення тривоги необхідно переходити в укриття або хоча б у безпечне місце за правилом двох стін.

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"Якщо такий настрій "не піду в укриття, прилетить так прилетить" у людини постійно чується, вона це усвідомлює, то тут треба подивитися, чи немає ознак депресії. Її запускати не варто, бо вона рідко коли сама минає", — додала Бортнікова.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Олену Бортнікову, під час обстрілів і вибухів людина зазнає екстремального стресу, у відповідь на який організм вмикає захисні реакції. Це може помітно впливати на поведінку — хтось завмирає, хтось інстинктивно шукає укриття, а інші реагують панікою.

А 14 червня російські окупанти атакували Дніпропетровську область. Зокрема, Васильківську громаду атакували десять авіабомб.

українці психологія повітряна тривога
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула
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