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Головна Новини дня В Угорщині ухвалили закон про зниження зарплат депутатів

В Угорщині ухвалили закон про зниження зарплат депутатів

Ua ru
Дата публікації: 9 червня 2026 06:01
В Угорщині ухвалили закон про зниження зарплат депутатів
Парламент Угорщини. Фото: Getty Images

Національні збори Угорщини схвалили законопроєкт про скорочення зарплат депутатів і зменшення державного фінансування політичних партій. Ініціативу внесла опозиційна партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром. Документ підтримали всі 189 присутніх депутатів, голосів проти і тих, хто утримався, не було.

Закон став частиною обіцянок партії щодо скорочення державних видатків і перегляду системи парламентських виплат, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Telex.

Як зміняться виплати депутатам

Згідно з правилами, що діяли раніше, заробітна плата членів парламенту була прив'язана до середньої зарплати в країні і перевищувала її більш ніж утричі. Після набуття законом чинності коефіцієнт буде знижено до 1,8. У результаті щомісячна зарплата депутата скоротиться з 2,18 млн до 1,31 млн форинтів до сплати податків.

Законопроєкт був зареєстрований 28 травня і став однією з перших великих ініціатив партії "Тиса" після виборів. Петер Мадяр раніше заявляв про необхідність припинити неефективні витрати бюджетних коштів і зменшити обсяги державної підтримки політичних структур. Нові правила торкнуться як депутатських виплат, так і фінансування парламентських фракцій та партій.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про заяву Володимира Зеленського щодо одного з маркерів завершення активних бойових дій на фронті.

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зарплати Угорщина парламент
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
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