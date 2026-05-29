Мадяр готовий до зустрічі із Зеленським після домовленостей щодо меншин

Петер Мадяр. Фото: Reuters

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив про готовність провести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським після узгодження питань щодо прав угорської меншини на Закарпатті. Йдеться про 11 пунктів, які стосуються мовних, освітніх та культурних прав угорців в Україні.

Про це Мадяр повідомив під час спільної пресконференції з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, передає Новини.LIVE.

За словами угорського прем'єра, між Будапештом і Києвом тривають активні консультації щодо прав угорської громади. Він наголосив, що ці питання не пов'язані з переговорами України про вступ до Європейського Союзу.

"Найважливіше для нас те, що нам потрібні гарантії щодо 100 тисяч угорців, які живуть в Україні, що вони зможуть використовувати свою рідну мову в школі, у культурних заходах, у державному управлінні", — заявив Мадяр.

Він зазначив, що Угорщина вже передала українській стороні пропозицію з 11 пунктів, яка стосується мовних та культурних прав угорської меншини. За словами прем'єра, ці пропозиції не є новими для Києва.

Мадяр також повідомив про підготовку зустрічі міністрів закордонних справ України та Угорщини. Після завершення технічних консультацій він висловив сподівання провести особисту зустріч із Зеленським в угорськомовних районах України.

"Ми хотіли б відкрити нову сторінку у відносинах між Угорщиною та Україною", — додав прем'єр Угорщини.

Своєю чергою Урсула фон дер Ляєн наголосила, що переговорний процес України з ЄС не пов'язаний із питанням розмороження коштів для Угорщини.

"Україна та Молдова виконали всі необхідні умови для відкриття першого кластера переговорів. Тож немає жодних підстав затримувати цей процес", — заявила очільниця Єврокомісії.

Як повідомляли Новини.LIVE, Петер Мадяр заявив, що Угорщина має намір повернути собі статус надійного союзника НАТО, однак не планує постачати зброю чи військову техніку для України під час війни.

Також раніше угорський прем'єр заявив про заборону імпорту української сільськогосподарської продукції. За його словами, таке рішення пов'язане з необхідністю захисту внутрішніх ринків країн Євросоюзу через "конкурентну перевагу" українських товарів.