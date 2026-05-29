Позиція Угорщини щодо війни в Україні та зброї: заява Мадяра

Петер Мадяр та Марк Рютте.

Угорщина планує відновити статус надійного союзника НАТО, проте категорично відмовляється від постачання озброєння чи бойової техніки для російсько-української війни. Під час зустрічі в Брюсселі керівник угорського уряду Петер Мадяр та генсек НАТО Марк Рютте обговорили повернення Будапешта до активного партнерства в блоці, миротворчу місію в Косові та підготовку до майбутнього саміту

Про такі підсумки переговорів у Брюсселі з генеральним секретарем Альянсу Марком Рютте повідомив угорський прем'єр-міністр Петер Мадяр, передає Новини.LIVE.

Петер Мадяр категорично відмовився від постачання Україні військової допомоги

Будапешт не змінюватиме своєї позиції щодо невтручання у військовому плані в російсько-українську війну та не постачатиме жодної бойової техніки чи зброї. Про це під час офіційного візиту до Брюсселя заявив прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр за підсумками переговорів із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Повідомлення Петра Мадяра про результати переговорів з Марком Рютте.

Попри відмову від мілітарної підтримки України, очільник угорського уряду наголосив, що його країна знову повертається до ролі передбачуваного та надійного учасника цього найпотужнішого у світі військово-оборонного союзу.

Чималу частину двосторонньої зустрічі сторони присвятили іншим поточним безпековим питанням та міжнародним кризам. Зокрема, Петер Мадяр та Марк Рютте дійшли спільної згоди щодо високої ефективності дій угорських військових, які зараз чудово виконують завдання у межах миротворчої місії Альянсу в Косові.

Крім того, генеральний секретар ознайомив угорського прем'єра з нюансами загострення міжнародного конфлікту, що спалахнув в Ормузькій протоці. Також під час брюссельської зустрічі політики детально обговорили хід організації та деталі підготовки до наступного саміту НАТО, проведення якого заплановане в Анкарі на 7-8 липня.

Новини.LIVE повідомляли 20 травня, що Петер Мадяр підтвердив право України на захист своїх територій від російської агресії з використанням усіх необхідних засобів. У цьому контексті він згадав про Будапешстський меморандум.

Водночас 23 травня Петер Мадяр заявив про заборону імпорту продуктів з України. Своє рішення він аргументував тим, що імпорт заважає роботі внутрішніх ринків Угорщини через конкурентну перевагу.

Разом з тим 22 травня Петер Мадяр заявив про порушення прав угорських меншин в Україні. Він згадав про мовне питання та початок перемовин з Києвом. Зазначалося, що у разі успішних переговорів, Угорщина може зняти вето на відкриття першого кластеру переговорів про вступ України до Євросоюзу.