Угорщина знову заборонила імпорт продуктів з України

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що забороняє імпорт сільськогосподарської продукції з України. Причиною тому стала "конкурентна перевага", яка заважає працювати "внутрішнім ринкам" державам ЄС.

Що сказав Мадяр про заборону

Рішення про заборону Мадяр анонсував у себе в соцмережі Х.

"Уряд Угорщини відкликає заяву про вихід із Міжнародного кримінального суду і забороняє імпорт сільськогосподарської продукції з України", — ідеться в пості урядовця.

Напередодні 13 травня в Угорщині закінчився термін дії попередніх надзвичайних указів про заборону на імпорт товарів з України, які вводив колишній прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Яку заборону ввели зараз

Зазначимо, що за часів Орбана під обмеження потрапляли понад 20 видів українських товарів. Серед них були: пшениця, кукурудза, насіння соняшнику, борошно, м'ясо птиці, яйця та інша продукція.

Умовний "список" Мадяра фактично повторює ті самі заборони, що й були. Під обмеження потрапили 24 "чутливих" товари, про що зазначено на сайті угорського уряду.

Рішення аргументували тим, що Україна експортує свою продукцію в ЄС, але після — товар не йде в треті країни, а залишається всередині Європи. Оскільки продукція не відповідає високим стандартам безпеки та якості, вона створює "конкурентну перевагу", через що заважає працювати "внутрішнім ринкам держав-членів" Євросоюзу.

При цьому в рішенні уряду сказано, що йдеться про обмеження імпорту товарів не тих, які не проходять транзитом через Угорщину, а тих, що залишаються в місцевих магазинах країни.

