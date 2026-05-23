Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Венгрия снова запретила импорт продуктов из Украины

Венгрия снова запретила импорт продуктов из Украины

Ua ru
Дата публикации 23 мая 2026 00:35
Венгрия снова запретила импорт продуктов из Украины
Петер Мадьяр. Фото: Reuters

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что запрещает импорт сельскохозяйственной продукции из Украины. Причиной тому стало "конкурентное преимущество", которое мешает работать "внутренним рынкам" государствам ЕС.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой нас сайт венгерского правительства.

Что сказал Мадьяр о запрете

Решение о запрете Мадьяр анонсировал у себя в соцсети Х.

"Правительство Венгрии отзывает заявление о выходе из Международного уголовного суда и запрещает импорт сельскохозяйственной продукции из Украины", — говорится в посте чиновника.

Накануне 13 мая в Венгрии истек срок действия предыдущих чрезвычайных указов о запрете на импорт товаров из Украины, которые вводил бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Читайте также:
Петер Мадьяр запретил импорт товаров из Украины
Пост Мадьяра о запрете. Фото: скриншот

Какой запрет ввели сейчас

Отметим, что во времена Орбана под ограничения попадали более 20 видов украинских товаров. Среди них были: пшеница, кукуруза, семена подсолнечника, мука, мясо птицы, яйца и другая продукция.

Условный "список" Мадьяра фактически повторяет те же запреты, что и были. Под ограничения попали 24 "чувствительных" товара, о чем указано на сайте венгерского правительства.

Решение аргументировали тем, что Украина экспортирует свою продукцию в ЕС, но после — товар не идет в третьи страны, а остается внутри Европы. Поскольку продукция не соответствует высоким стандартам безопасности и качества, она создает "конкурентное преимущество", из-за чего мешает работать "внутренним рынкам государств-членов" Евросоюза.

При этом в решении правительства сказано, что речь идет об ограничении импорта товаров не тех, которые не проходят транзитом через Венгрию, а тех, что остаются в местных магазинах страны.

Венгрия решила запретить импорт товаров из Украины
Список товаров, импорт которых запретила Венгрия. Фото: скриншот

Как сообщало Новини.LIVE, на днях глава МИД Украины Андрей Сибига анонсировал, что Украина и Венгрия начали консультации по вступлению в ЕС. Он отметил, что предложил рассматривать вступление нашей страны как стратегический интерес для Будапешта.

Также мы писали, что Мадьяр высказал однозначную позицию по войне России против Украины. Он заявил, что Украина имеет полное право защищать свою территориальную целостность от РФ всеми доступными средствами.

Венгрия Украина импорт
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации