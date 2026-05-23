Венгрия снова запретила импорт продуктов из Украины

Петер Мадьяр. Фото: Reuters

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что запрещает импорт сельскохозяйственной продукции из Украины. Причиной тому стало "конкурентное преимущество", которое мешает работать "внутренним рынкам" государствам ЕС.

Об этом сообщает сайт венгерского правительства.

Что сказал Мадьяр о запрете

Решение о запрете Мадьяр анонсировал у себя в соцсети Х.

"Правительство Венгрии отзывает заявление о выходе из Международного уголовного суда и запрещает импорт сельскохозяйственной продукции из Украины", — говорится в посте чиновника.

Накануне 13 мая в Венгрии истек срок действия предыдущих чрезвычайных указов о запрете на импорт товаров из Украины, которые вводил бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Какой запрет ввели сейчас

Отметим, что во времена Орбана под ограничения попадали более 20 видов украинских товаров. Среди них были: пшеница, кукуруза, семена подсолнечника, мука, мясо птицы, яйца и другая продукция.

Условный "список" Мадьяра фактически повторяет те же запреты, что и были. Под ограничения попали 24 "чувствительных" товара, о чем указано на сайте венгерского правительства.

Решение аргументировали тем, что Украина экспортирует свою продукцию в ЕС, но после — товар не идет в третьи страны, а остается внутри Европы. Поскольку продукция не соответствует высоким стандартам безопасности и качества, она создает "конкурентное преимущество", из-за чего мешает работать "внутренним рынкам государств-членов" Евросоюза.

При этом в решении правительства сказано, что речь идет об ограничении импорта товаров не тех, которые не проходят транзитом через Венгрию, а тех, что остаются в местных магазинах страны.

