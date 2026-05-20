Украина и Венгрия начали экспертные консультации по вступлению в ЕС

Министр иностранных дел Андрей Сибига. Фото: МИД Украины

Украинские чиновники начали диалог с венгерской делегацией для решения ключевых вызовов в отношениях соседних стран. Киев предлагает Будапешту рассматривать евроинтеграцию Украины как стратегический интерес самой Венгрии, что позволит защитить права меньшинств и окончательно закрыть спорные политические вопросы.

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

Украина и Венгрия начали переговоры по ряду политических вопросов

Министр Андрей Сибига вместе с вице-премьером Тарасом Качкой и венгерской представительницей Анитой Орбан запустили двусторонние консультации. Сибига отдельно подчеркнул, что Киев очень ценит реакцию Будапешта, который открыто осудил последние российские прилеты по Закарпатью.

"Наши народы заслуживают быть хорошими соседями и работать вместе ради общего мирного и европейского будущего. Во-вторых, Украина серьезно относится к правам национальных меньшинств и остается преданной их обеспечению в соответствии с европейскими стандартами. Мы понимаем, что этот вопрос имеет фундаментальное значение. И в-третьих, я предложил рассматривать вступление Украины в ЕС как стратегический интерес для Венгрии, возможность укрепить венгерское национальное единство и лучший способ гарантировать права венгерского меньшинства", — заявил Андрей Сибига.

Сейчас украинская сторона заложила основу для открытия первого переговорного кластера по членству в ЕС уже до конца мая 2026 года, а еще пяти следующих - в июне. Дальнейший диалог министры продолжат уже завтра во время личной встречи на министерском саммите НАТО, который будет принимать Швеция.

Новини.LIVE сообщали ранее, что еврокомиссар Марта Кос заявила о позитивных изменениях во взаимоотношениях между Украиной и Венгрией. Она добавила. что вступление Украины поможет эффективнее защитить права меньшинств.

Отдельно о запланированных переговорах между Украиной и Венгрией говорил Владимир Зеленский. Он заявил, что весомая часть переговоров будет посвящена евроинтеграции Украины.