Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Украина и Венгрия начали консультации по вступлению в ЕС

Украина и Венгрия начали консультации по вступлению в ЕС

Ua ru
Дата публикации 20 мая 2026 12:53
Украина и Венгрия начали экспертные консультации по вступлению в ЕС
Министр иностранных дел Андрей Сибига. Фото: МИД Украины

Украинские чиновники начали диалог с венгерской делегацией для решения ключевых вызовов в отношениях соседних стран. Киев предлагает Будапешту рассматривать евроинтеграцию Украины как стратегический интерес самой Венгрии, что позволит защитить права меньшинств и окончательно закрыть спорные политические вопросы.

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, передает Новини.LIVE.

Украина и Венгрия начали переговоры по ряду политических вопросов

Министр Андрей Сибига вместе с вице-премьером Тарасом Качкой и венгерской представительницей Анитой Орбан запустили двусторонние консультации. Сибига отдельно подчеркнул, что Киев очень ценит реакцию Будапешта, который открыто осудил последние российские прилеты по Закарпатью.

"Наши народы заслуживают быть хорошими соседями и работать вместе ради общего мирного и европейского будущего. Во-вторых, Украина серьезно относится к правам национальных меньшинств и остается преданной их обеспечению в соответствии с европейскими стандартами. Мы понимаем, что этот вопрос имеет фундаментальное значение. И в-третьих, я предложил рассматривать вступление Украины в ЕС как стратегический интерес для Венгрии, возможность укрепить венгерское национальное единство и лучший способ гарантировать права венгерского меньшинства", — заявил Андрей Сибига.

Сейчас украинская сторона заложила основу для открытия первого переговорного кластера по членству в ЕС уже до конца мая 2026 года, а еще пяти следующих - в июне. Дальнейший диалог министры продолжат уже завтра во время личной встречи на министерском саммите НАТО, который будет принимать Швеция.

Читайте также:

Новини.LIVE сообщали ранее, что еврокомиссар Марта Кос заявила о позитивных изменениях во взаимоотношениях между Украиной и Венгрией. Она добавила. что вступление Украины поможет эффективнее защитить права меньшинств.

Отдельно о запланированных переговорах между Украиной и Венгрией говорил Владимир Зеленский. Он заявил, что весомая часть переговоров будет посвящена евроинтеграции Украины.

переговоры Венгрия Украина
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации