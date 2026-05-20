Україна та Угорщина розпочали експертні консультації щодо вступу до ЄС

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Фото: МЗС України

Українські урядовці розпочали діалог з угорською делегацією для вирішення ключових викликів у відносинах сусідніх країн. Київ пропонує Будапешту розглядати євроінтеграцію України як стратегічний інтерес самої Угорщини, що дозволить захистити права меншин та остаточно закрити спірні політичні питання.

Про це йдеться у заяві міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, передає Новини.LIVE.

Україна та Угорщина розпочали переговори щодо низки політичних питань

Міністр Андрій Сибіга разом із віцепрем'єром Тарасом Качкою та угорською представницею Анітою Орбан запустили двосторонні консультації. Сибіга окремо підкреслив, що Київ дуже цінує реакцію Будапешта, який відкрито засудив останні російські прильоти по Закарпаттю.

"Наші народи заслуговують бути добрими сусідами та працювати разом заради спільного мирного і європейського майбутнього. По-друге, Україна серйозно ставиться до прав національних меншин і залишається відданою їх забезпеченню відповідно до європейських стандартів. Ми розуміємо, що це питання має фундаментальне значення. І по-третє, я запропонував розглядати вступ України до ЄС як стратегічний інтерес для Угорщини, можливість зміцнити угорську національну єдність та найкращий спосіб гарантувати права угорської меншини", — заявив Андрій Сибіга.

Наразі українська сторона заклала основу для відкриття першого переговорного кластера щодо членства в ЄС уже до кінця травня 2026 року, а ще п'яти наступних — у червні. Подальший діалог міністри продовжать уже завтра під час особистої зустрічі на міністерському саміті НАТО, який прийматиме Швеція.

Читайте також:

Новини.LIVE повідомляли раніше, що єврокомісарка Марта Кос заявила про позитивні зміни у взаємовідносинах між Україною та Угорщиною. Вона додала. що вступ України допоможе ефективніше захистити права меншин.

Окремо про заплановані переговори між Україною та Угорщиною говорив Володимир Зеленський. Він заявив, що вагома частина переговорів буде присвячена євроінтеграції України.