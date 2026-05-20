Єврокомісарка привітала діалог України й Угорщини щодо меншин

Дата публікації: 20 травня 2026 10:44
Європейська комісарка з питань розширення Марта Кос. Фото: Reuters

Єврокомісія позитивно оцінила розвиток діалогу між Україною та Угорщиною щодо прав національних меншин. У Брюсселі відзначають, що сторони демонструють конструктивну взаємодію. Там наголошують на важливості таких контактів у контексті євроінтеграції України.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву єврокомісарки з питань розширення Марти Кос.

Єврокомісарка про взаємодію між Україною та Угорщиною

У соцмережі X єврокомісарка Марта Кос привітала прогрес у переговорах між Києвом і Будапештом. Вона відзначила позитивну динаміку у взаємодії щодо питань прав угорської меншини в Україні.

Коментуючи ситуацію, посадовиця зазначила важливість діалогу на шляху України до Європейського Союзу. Вона підкреслила, що євроінтеграція історично забезпечувала найкращі гарантії для захисту прав меншин на континенті.

"Діалог та взаємне розуміння дуже важливі у той час, як Україна просувається на євроінтеграційному шляху. Вступ до ЄС неодноразово у минулому демонстрував, що це надає найкращі гарантії для меншин на всьому нашому континенті", – зазначила єврокомісарка.

Також вона підкреслила підтримку подальшого розширення ЄС і готовність сприяти відкриттю переговорних кластерів для України та Молдови.

"Єврокомісія продовжує підтримувати усі зусилля для відкриття всіх переговорних кластерів з Україною і Молдовою до літа", — додала Кос.

Скриншот повідомлення Марти Кос/X

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готується до проведення двосторонніх консультацій з Угорщиною. За його словами, триває активний діалог із новою угорською владою та є потенціал для перезапуску відносин. Також Київ працює з європейськими інституціями над відкриттям переговорних кластерів у межах вступу до ЄС.

Новини.LIVE також повідомляли, що Україна та Угорщина проведуть експертні консультації щодо питань угорської меншини в Закарпатті. Сторони домовилися працювати над відновленням добросусідських відносин і пошуком практичних рішень у цьому питанні.

Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Євтушенко Аліна
