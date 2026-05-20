Главная Новости дня Еврокомиссар приветствовала диалог Украины и Венгрии по меньшинствам

Дата публикации 20 мая 2026 10:44
Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос. Фото: Reuters

Еврокомиссия положительно оценила развитие диалога между Украиной и Венгрией относительно прав национальных меньшинств. В Брюсселе отмечают, что стороны демонстрируют конструктивное взаимодействие. Там подчеркивают важность таких контактов в контексте евроинтеграции Украины.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос.

Еврокомиссар о взаимодействии между Украиной и Венгрией

В соцсети X еврокомиссар Марта Кос приветствовала прогресс в переговорах между Киевом и Будапештом. Она отметила положительную динамику во взаимодействии по вопросам прав венгерского меньшинства в Украине.

Комментируя ситуацию, чиновница отметила важность диалога на пути Украины в Европейский Союз. Она подчеркнула, что евроинтеграция исторически обеспечивала лучшие гарантии для защиты прав меньшинств на континенте.

"Диалог и взаимное понимание очень важны в то время, как Украина продвигается на евроинтеграционном пути. Вступление в ЕС неоднократно в прошлом демонстрировало, что это предоставляет лучшие гарантии для меньшинств на всем нашем континенте", — отметила еврокомиссар.

Также она подчеркнула поддержку дальнейшего расширения ЕС и готовность способствовать открытию переговорных кластеров для Украины и Молдовы.

"Еврокомиссия продолжает поддерживать все усилия для открытия всех переговорных кластеров с Украиной и Молдовой до лета", — добавила Кос.

Скриншот сообщения Марты Кос/X

Новини.LIVE информировали, что недавно Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовится к проведению двусторонних консультаций с Венгрией. По его словам, продолжается активный диалог с новой венгерской властью и есть потенциал для перезапуска отношений. Также Киев работает с европейскими институтами над открытием переговорных кластеров в рамках вступления в ЕС.

Новини.LIVE также сообщали, что Украина и Венгрия проведут экспертные консультации по вопросам венгерского меньшинства в Закарпатье. Стороны договорились работать над восстановлением добрососедских отношений и поиском практических решений в этом вопросе.

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
