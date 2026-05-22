Головна Новини дня Прем'єр Угорщини заявив про відсутність прав у жителів Закарпаття

Прем'єр Угорщини заявив про відсутність прав у жителів Закарпаття

Дата публікації: 22 травня 2026 01:58
Петер Мадяр під час пресконференції у Будапешті 13 квітня 2026 року. Фото: REUTERS/Marton Monus

Сотні тисяч угорців, які проживають у Закарпатській області, не мають основних прав людини. Зокрема, йдеться про мовне право. В умовах війни життя угорської меншини в Україні дуже складне.

Про це в інтерв'ю польській газеті Rzeczpospolita заявив прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, передає Новини.LIVE.

Права угорців в Україні 

"В Україні проживає угорська меншина, яка не має основних прав, і це в Центральній Європі у 2026 році. Ми говоримо про право на мову, на культуру, на адміністративну автономію", — пояснив очільник угорського уряду.

За його словами, уряд Угорщини в 11 пунктах пояснив свою позицію щодо меншини на Закарпатті та розпочав із Києвом перемовини. Якщо вдасться домовитися, Угорщина зніме вето на відкриття першого кластеру переговорів про вступ України до Євросоюзу.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Clash Report повідомляв, що Петер Мадяр підтримує суверенітет України. На його думку, Україна має повне право захищати свою територіальну цілісність усіма можливими способами. Таку заяву він зробив під час зустрічі із прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Читайте також:

Також Новини.LIVE з посиланням на міністра закордонних справ України Андрія Сибігу писав, що Україна та Угорщина розпочали консультації щодо вступу до ЄС. Київ пропонує Будапешту розглядати євроінтеграції України як власний стратегічний інтерес. Йдеться про захист прав меншин і закриття суперечливих політичних питань.

Угорщина Закарпаття Петер Мадяр
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
